Sanremo 2025 cantanti, la lista e chi sono i big ufficiali: l'annuncio di Carlo Conti sul Festival, da Fedez a Rose Villain

Carlo Conti ha svelato la lista dei cantanti che parteciperanno a Sanremo 2025: i nomi ufficiali di chi parteciperà al Festival.

Dall'11 al 15 febbraio 2025 va in scena Sanremo 2025, la 75esima edizione del Festival canoro più famoso d'Italia. Il primo passo è l'annuncio dei big in gara il prossimo inverno, con la lista svelata da Carlo Conti nel pomeriggio del primo dicembre 2024.

Tra i big in gara al Festival di Sanremo 2025 nomi come Fedez, Giorgia, Francesca Michielin, Achille Lauro, The Kolors e Rose Villain.

Per Sanremo 2025 sono 27 in totale i big annunciati: alcuni parteciperanno al Festival per la prima volta, altri torneranno in gara dopo diverso tempo, mentre altri sono stati confermati dopo l'ultima edizione.