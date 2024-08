Sancho, Juventus o Chelsea? I Blues si inseriscono con una contropartita, Maresca ci prova

Per il giocatore del Manchester United nel mirino della Juventus anche il Chelsea di Maresca, deciso a portare Sancho a Londra.

Jadon Sancho non è solamente nel taccuino della Juventus. A pochi giorni dalla fine del mercato, infatti, ci sarebbe anche il Chelsea di Enzo Maresca sulle tracce del giocatore inglese, deciso a portarlo a Londra per rinforzare l'attacco e stravolgere ulteriormente la squadra, in continua evoluzione.

Per Sky Sport, infatti, Il Chelsea vuole inserirsi per Sancho con una contropartita non meglio precisata: questa potrebbe rispondere al nome di Sterling, uno dei tanti giocatori che non troveranno posto con Maresca nel 2024/2025.

Nelle ultime settimane, infatti, il Chelsea ha fatto scalpore per i venti e oltre giocatori fuori rosa, che si stanno allenando a parte e saluteranno la squadra ora o a gennaio. Sancho sarebbe gradito a Maresca, che continua a modificare praticamente radicalmente la squadra dopo i tanti acquisti e le tante cessioni dell'estate 2024.