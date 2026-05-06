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San SiroGetty Images
Francesco Schirru

San Siro Skywalk, biglietti in vendita: per la prima volta è possibile salire a 55 metri d'altezza, sulle famosi travi rosse

CULTURE

I tifosi possono godersi una passeggiata sui camminamenti tecnici sospesi sugli spalti e sul campo da gioco, nonchè su una passerella sospesa nel vuoto: svelate tutte le informazioni per la novità al Meazza.

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San Siro sarà visibitabile anche da 55 metri d'altezza. Per la prima volta nella storia, infatti, i tifosi di Inter, Milan e non solo, potranno vedere l'impianto da una nuova prospettiva: camminare tra le famose travi metalliche rosse divenute uno dei simboli del tempio sportivo più famoso di Milano.

Per anni i camminamenti tecnici sono stati accessibili solamente agli addetti ai lavori, ma da maggio sarà possibile camminare nella passerella sospesa a decine di metri d'altezza anche per i fans, direttamente dal gate 8 e dunque dalla torre 4. Nel punto più alto sarà così possibile vedere non solo il campo, ma anche Milano e le Alpi.

Lo 'skywalk' di San Siro', come è stato denominato, è prenotabile fino ad ottobre: "Esplorerai da vicino la mastodontica struttura reticolare in acciaio installata in occasione dei Mondiali del 1990 e scoprirai i segreti della costruzione del terzo anello" fa sapere il sito ufficiale dell'impianto. "Lungo la camminata sono inoltre presenti diversi affacci panoramici in quota, da cui ammirare lo Stadio e lo Skyline della città fino alle Alpi da prospettive davvero esclusive".


  • IL COSTO DELLO SKYWALK

    Il prezzo del tour Skywalk a San Siro è di 25,50 euro, mentre quello del biglietto combinato Skywalk-museo è agelovato, al costo di 10,20 euro

    Tramite il sito ufficiale di San Siro e via Vivaticket, dunque attraverso tutti i negozi fisici presenti in giro per l'Italia, è possibile acquistare i biglietti per lo Skywalk del Meazza.

    "In caso di maltempo (pioggia battente, venti forti, neve) o per altre cause di forza maggiore, l’attività potrà essere annullata o momentaneamente sospesa" si legge sul sito. "In questi casi, il biglietto sarà completamente rimborsato".

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  • LE INDICAZIONI

    "Per vivere questa esperienza in totale sicurezza, ti chiediamo di indossare scarpe chiuse con suola in gomma (lascia a casa tacchi, sandali o ciabatte)" si legge nel sito che presenta lo Skywalk.

    "Borse e bagagli, così come ogni altro oggetto voluminoso, dovranno invece essere lasciati all’ingresso dell’attrazione, al fine di non ingombrare le vie di fuga in caso di emergenza".

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