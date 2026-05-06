San Siro Skywalk, biglietti in vendita: per la prima volta è possibile salire a 55 metri d'altezza, sulle famosi travi rosse

San Siro sarà visibitabile anche da 55 metri d'altezza. Per la prima volta nella storia, infatti, i tifosi di Inter, Milan e non solo, potranno vedere l'impianto da una nuova prospettiva: camminare tra le famose travi metalliche rosse divenute uno dei simboli del tempio sportivo più famoso di Milano.

Per anni i camminamenti tecnici sono stati accessibili solamente agli addetti ai lavori, ma da maggio sarà possibile camminare nella passerella sospesa a decine di metri d'altezza anche per i fans, direttamente dal gate 8 e dunque dalla torre 4. Nel punto più alto sarà così possibile vedere non solo il campo, ma anche Milano e le Alpi.

Lo 'skywalk' di San Siro', come è stato denominato, è prenotabile fino ad ottobre: "Esplorerai da vicino la mastodontica struttura reticolare in acciaio installata in occasione dei Mondiali del 1990 e scoprirai i segreti della costruzione del terzo anello" fa sapere il sito ufficiale dell'impianto. "Lungo la camminata sono inoltre presenti diversi affacci panoramici in quota, da cui ammirare lo Stadio e lo Skyline della città fino alle Alpi da prospettive davvero esclusive".



