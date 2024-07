San Siro nel limbo da cinque anni: l’Italia insegue l’estero sugli stadi

Dal 2019 Inter e Milan aspettano di conoscere il futuro del loro stadio: 1827 giorni dopo, non si vede ancora la luce in fondo al tunnel.

Di tempo ne è passato da quando Inter e Milan hanno compiuto il primo passo ufficiale per il nuovo San Siro: uno step storico, in un certo senso.

Dopo 1827 giorni dalla presentazione del primo studio di fattibilità per il nuovo stadio, non si vede ancora la luce in fondo al tunnel, come evidenzia nella sua analisi Calcio e Finanza.

Dalle diverse tappe alla proposta di Vasco Rossi di trasformarlo in un impianto per concerti, il Comune di Milano è alla ricerca di una soluzione alla questione San Siro. Ma quello dei nerazzurri e nei rossoneri non è l'unico tema legato agli stadi che soffre dei ritardi burocratici in Italia.