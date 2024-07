San Marino ha una storica occasione in Conference: il pareggio della Virtus tiene vivo il sogno

Se La Fiorita è praticamente fuori dalla Conference dopo il 6-1 dell'andata, la Virtus sogna di superare il turno in virtù dello 0-0 contro il Flora.

Ogni pareggio, ogni vittoria, ogni qualificazione conta. Nella crescita del movimento calcistico di San Marino, uno 0-0 o ancor meglio un passaggio del turno nelle tre competizioni europee (Champions, Europa League e Conference), è considerato fondamentale per continuare a crescere.

Da questo punto di vista l'estate 2024, con i vari turni eliminatori pre-fase finale dei tornei, si sta rivelando decisamente interessante per le squadre di San Marino attualmente in gioco. Basti pensare alla prima volta del La Fiorita, capace di eliminare i bielorussi dell'Islac per accedere al secondo turno di Conference.

Il La Fiorita non ha avuto fortuna subito dopo, venendo sconfitta 6-1 contro l'Istanbul Basaksehir nell'andata del nuovo turno, mentre sogna in grande invece la Virtus Acquaviva, capace di pareggiare 0-0 contro gli estoni del Flora.