San Gallo-Fiorentina dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming e formazioni della partita di Conference League

San Gallo-Fiorentina si sfidano nella 2ª giornata di Conference League 2024/2025: le formazioni e dove poterla vedere in diretta tv e streaming.

Nuovo impegno europeo per la Fiorentina di Raffaele Palladino. Dopo il netto successo per 6-0 al Via del Mare contro il Lecce in campionato, la formazione viola affronta gli svizzeri del San Gallo nella seconda giornata della prima fase di Conference League.

L’obiettivo della Fiorentina è quello di tornare dalla trasferta in Svizzera con tre punti: un successo infatti darebbe continuità ai buoni risultati ottenuti ultimamente dai viola e permetterebbe a Beltran e compagni di rimanere a punteggio pieno in Conference League.

La Fiorentina infatti ha battuto il The New Saints nella prima giornata della competizione, il San Gallo invece ha perso per 6-2 all’esordio contro il Cercle Brugge.

Tutte le info su San Gallo-Fiorentina: le formazioni e dove guardare la partita in tv e streaming.