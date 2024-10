San Gallo-Fiorentina 2-4, pagelle e tabellino: Martinez Quarta, Ikoné e Gosens firmano il successo viola

La Fiorentina fa due su due in Conference League: battuto anche il San Gallo con grande sofferenza. Decisivo un ottimo secondo tempo.

Dopo aver avuto la meglio al 'Franchi' sul The New Saints, la Fiorentina si ripete in Conference League anche lontano dalle mura amiche: battuto un coriaceo San Gallo, non senza soffrire e con più difficoltà del previsto.

Partono bene i padroni di casa, sospinti dall'entusiasmo del pubblico e dalle folate offensive di Mambimbi, l'uomo più pericoloso dalle parti di Terracciano. Kouamé, schierato da '9', ha una buona occasione ma la spreca, per poi insaccare quando però non vale: assist di Bove reso inutile dall'offside dell'ivoriano, al di là della linea difensiva avversaria.

Non sbaglia poco dopo, invece, Mambimbi: disimpegno errato di Martinez Quarta che mette in difficoltà Richardson, anticipato da Quintillà che serve l'assist per il piazzato del compagno, facilitato da una deviazione del 'Chino'.

La Fiorentina lascia gli spogliatoi all'intervallo senza Moreno (problema muscolare) ma con uno spirito diverso: nel giro di pochi minuti si concretizza la rimonta, con Martinez Quarta che si fa perdonare l'errore sul goal di Mambimbi con un bello stacco su corner calciato da Biraghi. Alcuni secondi più tardi c'è gloria anche per Ikoné, tenuto in gioco da Stanic: passaggio filtrante di Bove a premiare l'ex Lille, freddo e lucido nel battere Zigi.

Capitan Gortler riporta tutto in parità con un gran colpo di testa, Ikoné si regala la gioia della doppietta al culmine di una bella azione rifinita da Sottil e Kouamé. L'arbitro interrompe momentaneamente la contesa a causa dei numerosi petardi esplosi nel settore dei tifosi viola, con Biraghi costretto a fare da intermediario per calmare gli animi sugli spalti.

Beltran si divora una rete quasi fatta, Kouamé si incarta sul più bello davanti a Zigi: errori che comunque non si rivelano determinanti ai fini di una preziosa vittoria in trasferta, suggellata dal poker a opera del nuovo entrato Gosens con un tap-in a porta vuota dopo il palo colpito da Kouamé.