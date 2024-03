Il centrocampista dell'Udinese si promette già alla Stella Rossa per il futuro: "L'ho promesso a mio padre, è un fan sfegatato".

Lazar Samardzic, in pratica, è per metà serbo e metà tedesco. Normale: in Serbia c'è nato, mentre in Germania ha trascorso gran parte della propria vita e della propria carriera.

E così, mentre gioca in Serie A con la maglia dell'Udinese e attira le attenzioni delle grandi d'Italia, il delizioso mancino nato a Berlino ha già deciso dove chiuderà la carriera: proprio in Serbia, la patria dei suoi genitori.

Dove? Alla Stella Rossa, il club più celebre e titolato del paese. Un'ambizione, e un desiderio, rivelati da Samardzic a Cronache di Spogliatoio nel corso di un'intervista in cui si è parlato anche di tanto altro. Compreso il mancato trasferimento estivo all'Inter, naturalmente.