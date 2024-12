Salvatore Bocchetti prende ufficialmente il posto di Alessandro Nesta: come giocherà il Monza col nuovo allenatore.

La decisione è presa: Alessandro Nesta non è più l'allenatore del Monza.

L'ennesima sconfitta contro la Juventus e l'ultimo posto in campionato hanno spinto la dirigenza brianzola a optare per l'esonero dell'ex difensore, che sarà sostituito da Salvatore Bocchetti.

Grande chance per il classe 1986 che, in Serie A, ha già allenato ai tempi del Verona prima di diventare il vice di Marco Zaffaroni. Ma come giocherà il Monza sotto la sua guida?