Salernitana in Serie B, quanti punti mancano e quando può arrivare la matematica retrocessione

La Salernitana ha perso anche contro la Fiorentina: quando può arrivare l'aritmetica della retrocessione in Serie B.

Un'altra sconfitta, un altro passo verso l'inevitabile ritorno in Serie B. La Salernitana perde anche contro la Fiorentina e, adesso sì, ha in pratica entrambi i piedi in seconda serie dopo un triennio a misurarsi con l'élite del calcio italiano.

Solo un aspetto tiene ancora la Salernitana in Serie A: la matematica. La discesa in B della formazione di Stefano Colantuono, nonostante l'ennesima sconfitta di un campionato da dimenticare, non è ancora aritmetica.

Quando potrà diventarlo? Presto, prestissimo. Sarà il capitolo finale di un percorso da dimenticare in fretta.