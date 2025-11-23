Salernitana-Potenza dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.
Big match all’Arechi nella domenica di Serie C Sky Wi-Fi. La Salernitana sfida il Potenza nel posticipo della giornata numero 15 del girone C.
30 punti in classifica per i granata di Giuseppe Raffaele, che sfiderà il suo passato dopo aver riconquistato il primato battendo in trasferta l’Altamura.
Il Potenza, invece, ha riconquistato la zona playoff nell’ultimo turno battendo il Trapani: continuità cercasi per i lucani.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.