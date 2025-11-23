Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
US Salernitana v Udinese Calcio - Serie A TIMGetty Images Sport
GOAL

Salernitana-Potenza dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Raffaele sfida il suo passato: all’Arechi la Salernitana ospita il Potenza per difendere la vetta.

Big match all’Arechi nella domenica di Serie C Sky Wi-Fi. La Salernitana sfida il Potenza nel posticipo della giornata numero 15 del girone C.

30 punti in classifica per i granata di Giuseppe Raffaele, che sfiderà il suo passato dopo aver riconquistato il primato battendo in trasferta l’Altamura.

Il Potenza, invece, ha riconquistato la zona playoff nell’ultimo turno battendo il Trapani: continuità cercasi per i lucani.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

  • SALERNITANA-POTENZA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Salernitana-Potenza

    • Data: domenica 23 novembre

    • Orario: 20:30

    • Canale TV: Sky Sport Arena e Sky Sport 252

    • Streaming: Sky Go, NOW

    CALCIO IN TV: TUTTA LA PROGRAMMAZIONE

  • FORMAZIONI UFFICIALI SALERNITANA-POTENZA

    SALERNITANA (3-5-2): Donnarumma; Matino, Golemic, Anastasio; Ubani, Tascone, Capomaggio, De Boer, Villa; Liguori, Inglese. All. Raffaele

    POTENZA (4-3-3): Cucchietti; Rocchetti, Riggio, Camigliano, Novella; Felippe, De Marco, Siatounis; Anatriello, Schimmenti, Petrungaro. All. De Giorgio.

  • ORARIO SALERNITANA-POTENZA

    La gara fra Salernitana e Potenza, valida per la 15^ giornata di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà domenica 23 novembre, allo stadio Arechi, con fischio d’inizio ore 20:30.

  • DOVE VEDERE SALERNITANA-POTENZA IN TV

    • Sky Sport

    Salernitana-Potenza verrà proposta in diretta televisiva da Sky.

    Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Arena e Sky Sport 252.

  • SALERNITANA-POTENZA IN DIRETTA STREAMING

    • Sky Go

    • Now

    Sarà possibile seguire Salernitana-Potenza anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.

    Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.

  • TELECRONISTA E SECONDA VOCE

    La telecronaca del match sarà a cura di Calogero Destro.

