Clamoroso in Salernitana-Pisa: la VAR non funziona, rinviato di ore l'inizio della partita. Quando si comincia

Un problema alla tecnologia ha impedito alle due squadre, pronte a entrare in campo, di iniziare la partita: proteste dei tifosi.

Salernitana-Pisa non si gioca. O meglio: si giocherà, ma in ampio ritardo sul programma originario del calcio d'inizio.

L'avvio del match, valido per la quarta giornata del campionato di Serie B, era previsto per le 15. Ma la gara non ha ancora preso il via a causa di problemi con il collegamento VAR.

Il problema è che non si è trattato di un semplice contrattempo, come a Como o a Genova: il ritardo alla fine è diventato enorme, con conseguente disagio dei tifosi presenti all'Arechi.