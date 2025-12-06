Mohamed Salah potrebbe davvero lasciare il Liverpool dopo essere stato messo in panchina per due partite consecutive da Arne Slot?

Non si può assolutamente negare, tuttavia, che la situazione di Salah rimarrà un argomento di grande attualità prima, durante e dopo la prossima Coppa d'Africa. Dopotutto, stiamo parlando di uno dei più grandi giocatori nella storia del Liverpool, il cui terribile calo di forma è oggetto di grande dibattito.
Carragher ha recentemente affermato che "le sue gambe non reggono più", ma è difficile crederci (e anche piuttosto offensivo), dato che Salah sei mesi fa stava dominando la Premier League ed è noto per mantenersi in ottima forma fisica.
Tuttavia, sarebbe molto interessante sapere cosa ne pensa in questo momento. Quando Salah ha firmato il suo nuovo contratto, ha ripetutamente espresso quanto fosse "felice" ed "entusiasta" di farlo, poiché credeva che il Liverpool fosse in grado di vincere altri titoli importanti, ma ora non sembra più essere così. Slot ha anche detto che Salah ha accettato di essere escluso dalla vittoria contro il West Ham con il suo solito livello di "professionalità", ma non può essere stato contento di essere stato escluso di nuovo mercoledì.
"Salah ha bisogno della fiducia e dell'affetto di un allenatore", ha detto Redknapp su Sky. "Quindi, per [Slot] lasciarlo fuori in una situazione in cui potresti perderlo per otto partite all'AFCON... Devi farlo giocare finché puoi. È il calciatore superstar del Liverpool, ma l'allenatore chiaramente non lo crede in questo momento.
"Non lo paragonerei a quando Alan Shearer fu escluso da Ruud Gullit tanti anni fa e finì per diventare un enorme scontro in cui uno dei due dovette andarsene, ma sembra che qualcosa debba cambiare, perché è impossibile che Mohamed Salah si accontenti di essere un giocatore di secondo piano in questa squadra. Non credo che finirà bene in entrambi i casi".
Il timore di Redknapp non è certo infondato. Per quanto possa sembrare folle, c'è la possibilità che Salah o Slot non siano più al Liverpool alla fine di gennaio, il che sarebbe un ribaltamento incredibile, visto il successo con cui hanno collaborato per conquistare il titolo la scorsa stagione.
Allo stesso tempo, non sarebbe affatto sorprendente vedere Salah richiamato per la trasferta di sabato contro il Leeds United, partita da vincere a tutti i costi (soprattutto perché Slot sembra avere un'inspiegabile mancanza di fiducia in Federico Chiesa), mentre ci saranno altre due occasioni per l'ala per ricordare a tutti la sua classe intramontabile, contro l'Inter e il Brighton, prima di partire per il Marocco alla fine del mese.
Se le ultime due partite ci hanno insegnato qualcosa, però, è che Salah non è più un titolare fisso sotto Slot e che lo status dell'attaccante rischia di essere ulteriormente compromesso mentre è impegnato con la nazionale. La storia continua, quindi, ma potrebbe finire in modo più brusco - e più doloroso - di quanto chiunque avrebbe potuto prevedere ad aprile.