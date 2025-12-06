Mohamed Salah potrebbe davvero lasciare il Liverpool dopo essere stato messo in panchina per due partite consecutive da Arne Slot?

Salah non è affatto l'unico motivo per cui il Liverpool sta faticando in questa stagione: la difesa è un disastro, gli attaccanti non riescono a segnare, mentre Dominik Szoboszlai è l'unico centrocampista che sta giocando bene. Tuttavia, il drastico calo di produttività di Salah è sorprendente e sta danneggiando seriamente la sua squadra.

Ad esempio, dopo 14 turni della Premier League della scorsa stagione, Salah aveva portato il Liverpool in testa alla classifica con 13 goal e sette assist. Questa volta, i Reds sono attualmente all'ottavo posto, con Salah che ha contribuito con soli quattro goal e due assist.

Peggio ancora, gli avversari ora prendono di mira il lato destro del Liverpool ancora più di quanto facessero quando Trent Alexander-Arnold era schierato dietro Salah, e con ottimi risultati.

"Sappiamo che Salah è sempre pronto al contropiede", ha detto il terzino sinistro del Chelsea Marc Cucurella a Sky Sports dopo aver servito a Estevao il gol della vittoria all'ultimo minuto contro i Reds il 4 ottobre. "Quindi ci siamo allenati su questo e il manager (Enzo Maresca) ha detto che lo spazio poteva esserci".