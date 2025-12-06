Pubblicità
Mark Doyle

Mohamed Salah potrebbe davvero lasciare il Liverpool dopo essere stato messo in panchina per due partite consecutive da Arne Slot?

L'11 aprile di quest'anno, il Liverpool ha pubblicato un video sui propri canali social accompagnato dalla didascalia "La storia continua" e dall'emoji di una corona. Non c'era bisogno di premere play per capire cosa significasse: dopo mesi e mesi di incessanti speculazioni sul futuro di Mohamed Salah, il Re egiziano di Anfield aveva finalmente firmato un nuovo contratto con il club. Ma ora sembra tutto essere cambiato.

"Sono molto emozionato", ha dichiarato l'ala riguardo al rinnovo biennale del suo contratto. "Ora abbiamo una squadra fantastica. Anche prima avevamo una grande squadra, ma ho firmato perché penso che abbiamo la possibilità di vincere altri trofei e di godermi il calcio. È fantastico, qui ho vissuto i miei anni migliori. Ho giocato otto anni e spero di arrivare a dieci".

Al momento, però, sembra altamente improbabile. Il suo futuro al Liverpool non è più così certo. 

    LE DIFFERENZE TRA KLOPP E SLOT

    L'idea che Salah possa lasciare il Liverpool poco più di sei mesi dopo aver firmato un nuovo contratto dovrebbe sembrare assurda. Come se qualcuno avesse bisogno di ricordarlo, non solo ha contribuito alla conquista del ventesimo titolo inglese da parte dei Reds nella scorsa stagione, eguagliando il record, ma è stato anche protagonista assoluto con una delle migliori stagioni individuali nella storia della Premier League.

    Salah ha totalizzato 29 goal e 18 assist, diventando il primo giocatore in assoluto a vincere la Scarpa d'Oro, il Playmaker Award e il titolo di Giocatore della Stagione nello stesso anno. Per quanto riguarda Salah, i suoi numerosi record e le sue statistiche sensazionali sono stati una conseguenza diretta della decisione del nuovo allenatore Arne Slot di accogliere la sua richiesta di concentrarsi esclusivamente sul segnare e creare gol.

    "Le tattiche sono molto diverse [rispetto all'era di Jurgen Klopp]", ha detto Salah a Sky Sports. "Ora non difendo molto. Ho detto [a Slot] 'Se mi lasci riposare in difesa, io ti darò il mio contributo in attacco', quindi sono contento di averlo fatto. Mi ha ascoltato molto e i numeri lo dimostrano. Quando giochi in Premier League devi difendere, ma ho detto che posso rischiare e in qualche modo posso fare la differenza".

    Sfortunatamente per Salah, Slot e il Liverpool, il rischio non sta più dimostrando di valere la pena.

    CALO DRASTICO DI RENDIMENTO

    Salah non è affatto l'unico motivo per cui il Liverpool sta faticando in questa stagione: la difesa è un disastro, gli attaccanti non riescono a segnare, mentre Dominik Szoboszlai è l'unico centrocampista che sta giocando bene. Tuttavia, il drastico calo di produttività di Salah è sorprendente e sta danneggiando seriamente la sua squadra.

    Ad esempio, dopo 14 turni della Premier League della scorsa stagione, Salah aveva portato il Liverpool in testa alla classifica con 13 goal e sette assist. Questa volta, i Reds sono attualmente all'ottavo posto, con Salah che ha contribuito con soli quattro goal e due assist.

    Peggio ancora, gli avversari ora prendono di mira il lato destro del Liverpool ancora più di quanto facessero quando Trent Alexander-Arnold era schierato dietro Salah, e con ottimi risultati.

    "Sappiamo che Salah è sempre pronto al contropiede", ha detto il terzino sinistro del Chelsea Marc Cucurella a Sky Sports dopo aver servito a Estevao il gol della vittoria all'ultimo minuto contro i Reds il 4 ottobre. "Quindi ci siamo allenati su questo e il manager (Enzo Maresca) ha detto che lo spazio poteva esserci".

    TOGLIERE SALAH COME SOLUZIONE

    Slot inizialmente ha difeso la libertà concessa a Salah, sostenendo che nella stessa partita contro il Chelsea ci sono stati "cinque o sei momenti in cui Mo avrebbe potuto fare la differenza per noi" perché al calciatore egiziano era ancora permesso rimanere così alto in campo.

    "E se ciò fosse accaduto, avremmo avuto una conversazione come quella della scorsa stagione, quando lui ha fatto la differenza per noi in così tante occasioni", ha detto Slot ai giornalisti. "Ma se ciò non accade, allora si ricevono commenti come questo [da Cucurella]. Si tratta sempre di trovare il giusto equilibrio tra ali e terzini. Voglio che anche i nostri terzini attacchino, quindi dobbiamo trovare il giusto equilibrio, ma stiamo subendo troppi cross rispetto alla scorsa stagione, e questo è qualcosa di cui sono consapevole e che dobbiamo migliorare".

    Sembra che Slot abbia ora deciso che togliere Salah dalla formazione titolare sia la soluzione migliore a questo particolare problema.

    ABBANDONATO

    Contro il West Ham domenica scorsa, Slot ha schieratoSzoboszlai sulla fascia destra, con Joe Gomez dietro di lui. Non sorprende che il Liverpool sia apparso molto più solido in difesa e abbia mantenuto la porta inviolata per la prima volta in quasi un mese. Inoltre, Florian Wirtz ha brillato nel ruolo di centrocampista offensivo lasciato libero da Szoboszlai.

    Di conseguenza, Slot ha deciso di apportare una sola modifica per la partita di mercoledì contro il Sunderland, con Andy Robertson che ha sostituito Milos Kerkez, uscito per un crampo al London Stadium, nel ruolo di terzino sinistro. Tuttavia, Jamie Carragher, che ha criticato aspramente il silenzio mediatico di Salah durante il sorprendente calo di forma del Liverpool, si è detto "sorpreso" dalla decisione di non richiamare l'attaccante.

    "Ho detto che in questa stagione non credo che Mo Salah dovrebbe giocare tutte le partite, ma quando l'ho detto pensavo principalmente alle trasferte, non tanto alle partite ad Anfield", ha spiegato Carragher su Sky. "Arne Slot può abbellire il weekend, dato che il Liverpool ha quattro partite in 10 giorni, e bisogna valutare in quali partite schierarlo.

    Il Sunderland giocherà in difesa e renderà le cose difficili, quindi mi aspettavo che questa fosse la partita in cui Salah avrebbe giocato. Per lui stare in panchina non sembra un riposo o una rotazione, sembra piuttosto un'esclusione. Ma prima o poi il Liverpool dovrà smettere di essere la squadra di Salah e diventare la squadra di Wirtz e (Alexander) Isak, e forse ne abbiamo visto un assaggio [al West Ham]".

    Tuttavia, se domenica si è intravisto un futuro più roseo, mercoledì ci ha immediatamente ricordato la triste realtà dell'attuale situazione del Liverpool.

    CON O SENZA SALAH

    Mettere Salah in panchina chiaramente non risolverà improvvisamente tutti i problemi del Liverpool. I 45 minuti giocati senza di lui contro il Sunderland sono stati persino peggiori dei 45 minuti giocati con lui, il che ha solo ribadito il fatto che Slot ha problemi tattici e psicologici molto più profondi da affrontare.

    In parole povere, il Liverpool sembra smarrito in questo momento, privo di fiducia e coerenza, e ciò che è diventato dolorosamente chiaro è che non si stanno facendo progressi. Salah, quindi, non dovrebbe essere usato come capro espiatorio per l'incapacità di Slot di arrestare una caduta che lo avrebbe già portato al licenziamento in qualsiasi altra squadra d'élite europea.

    I Reds possono anche aver recuperato un punto contro il Sunderland, ma il primo tempo di mercoledì è stato insipido e inefficace come quello delle recenti sconfitte per tre gol contro Manchester City, Nottingham Forest e PSV. Wirtz può anche aver impressionato ancora una volta, ma Isak è stato anonimo e Cody Gakpo è stato sostituito all'intervallo. Forse la cosa più preoccupante è che Virgil van Dijk non può più essere considerato un punto di riferimento in difesa.

    In questo contesto, che Salah sia titolare o meno è in qualche modo irrilevante, poiché la squadra di Slot manca sia di equilibrio che di fiducia, indipendentemente da chi giochi.

    GLI SCENARI

    Non si può assolutamente negare, tuttavia, che la situazione di Salah rimarrà un argomento di grande attualità prima, durante e dopo la prossima Coppa d'Africa. Dopotutto, stiamo parlando di uno dei più grandi giocatori nella storia del Liverpool, il cui terribile calo di forma è oggetto di grande dibattito.

    Carragher ha recentemente affermato che "le sue gambe non reggono più", ma è difficile crederci (e anche piuttosto offensivo), dato che Salah sei mesi fa stava dominando la Premier League ed è noto per mantenersi in ottima forma fisica.

    Tuttavia, sarebbe molto interessante sapere cosa ne pensa in questo momento. Quando Salah ha firmato il suo nuovo contratto, ha ripetutamente espresso quanto fosse "felice" ed "entusiasta" di farlo, poiché credeva che il Liverpool fosse in grado di vincere altri titoli importanti, ma ora non sembra più essere così. Slot ha anche detto che Salah ha accettato di essere escluso dalla vittoria contro il West Ham con il suo solito livello di "professionalità", ma non può essere stato contento di essere stato escluso di nuovo mercoledì.

    "Salah ha bisogno della fiducia e dell'affetto di un allenatore", ha detto Redknapp su Sky. "Quindi, per [Slot] lasciarlo fuori in una situazione in cui potresti perderlo per otto partite all'AFCON... Devi farlo giocare finché puoi. È il calciatore superstar del Liverpool, ma l'allenatore chiaramente non lo crede in questo momento.

    "Non lo paragonerei a quando Alan Shearer fu escluso da Ruud Gullit tanti anni fa e finì per diventare un enorme scontro in cui uno dei due dovette andarsene, ma sembra che qualcosa debba cambiare, perché è impossibile che Mohamed Salah si accontenti di essere un giocatore di secondo piano in questa squadra. Non credo che finirà bene in entrambi i casi".

    Il timore di Redknapp non è certo infondato. Per quanto possa sembrare folle, c'è la possibilità che Salah o Slot non siano più al Liverpool alla fine di gennaio, il che sarebbe un ribaltamento incredibile, visto il successo con cui hanno collaborato per conquistare il titolo la scorsa stagione.

    Allo stesso tempo, non sarebbe affatto sorprendente vedere Salah richiamato per la trasferta di sabato contro il Leeds United, partita da vincere a tutti i costi (soprattutto perché Slot sembra avere un'inspiegabile mancanza di fiducia in Federico Chiesa), mentre ci saranno altre due occasioni per l'ala per ricordare a tutti la sua classe intramontabile, contro l'Inter e il Brighton, prima di partire per il Marocco alla fine del mese.

    Se le ultime due partite ci hanno insegnato qualcosa, però, è che Salah non è più un titolare fisso sotto Slot e che lo status dell'attaccante rischia di essere ulteriormente compromesso mentre è impegnato con la nazionale. La storia continua, quindi, ma potrebbe finire in modo più brusco - e più doloroso - di quanto chiunque avrebbe potuto prevedere ad aprile.

