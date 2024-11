Salah sull'addio al Liverpool: "Non ho ricevuto proposte, sono più fuori che dentro"

Il fuoriclasse del Liverpool aumenta l'incertezza sul suo futuro: "Sono deluso per la situazione, non è nelle mie mani".

Mohamed Salah continua a trascinare il Liverpool in questo inizio di stagione; nell'ultima partita una doppietta che ha permesso alla squadra di allungare sulle inseguitrici. Nonostante questo però, dopo tanti anni le strade tra il Liverpool e il giocatore potrebbero separarsi al termine di questa stagione, quando scadrà il contratto.

Si avvicina la scadenza del contratto dell'egiziano che come ha rivelato, non ha ancora ricevuto proposte dal club per un rinnovo, e arrivati a dicembre la situazione si fa sempre più incerta sul futuro di Salah.

L'ex Roma ha parlato in maniera molto diretta riguardo a ciò che potrà succedere, facendo capire che la decisione di non proseguire insieme eventualmente non sarebbe sua ma del Liverpool.