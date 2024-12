L'attaccante egiziano è stato preso di mira su Instagram: colpa di una foto con la sua famiglia con l'albero di Natale sullo sfondo.

Non c'è solo il tema relativo al futuro a tenere banco in casa Liverpool per Mohamed Salah, finito nell'occhio del ciclone per una foto pubblicata sui social.

Nello specifico su Instagram, dove è stato bersagliato da commenti negativi: non proprio un Natale sereno sotto questo aspetto.

Sì, perché proprio la festività natalizia ha un ruolo centrale all'interno di questa polemica che vede coinvolto il classe 1992.