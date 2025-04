Salah come Totti: selfie coi tifosi dopo il goal, festa Liverpool per il titolo

L'attaccante dei Reds ha segnato il suo 185° goal in Premier League, diventando il quinto marcatore di tutti i tempi del massimo campionato inglese.

In casa Liverpool è finalmente scattata la festa per la conquista della Premier League.

I Reds, a cui bastavano due risultati su tre per la certezza matematica del titolo, hanno travolto il Tottenham con un netto 5-1.

Durante la giornata ad Anfield non è mancato un episodio curioso: Mohamed Salah, dopo aver siglato il momentaneo 4-1, ha esultato scattandosi un selfie con i tifosi, rievocando il celebre gesto di Francesco Totti in un derby tra Roma e Lazio.

Con il suo 185° goal, inoltre, l'attaccante egiziano entra definitivamente nella storia della Premier League.