Saint-Maximin al Napoli, gli aggiornamenti sulla trattativa: Okafor in prestito dal Milan è l'alternativa last minute

Corsa contro il tempo per riuscire a tesserare Saint-Maximin: se l’affare non andasse in porto, Okafor del Milan sarebbe la soluzione last minute.

Un obiettivo chiaro e da provare a raggiungere, nonostante il poco tempo ormai a disposizione. In casa Napoli si lavora senza sosta per regalare ad Antonio Conte il sostituto di Kvaratskhelia, passato nei giorni scorsi al Psg. Il profilo individuato dagli uomini mercato azzurri è quello di Allan Saint-Maximin, esterno offensivo francese classe 1997 attualmente in prestito al Fenerbahce ma di proprietà dell'Al Ahli. Il Napoli è al lavoro per cercare di sbrogliare un affare complesso: una corsa contro il tempo (il calciomercato chiude alla mezzanotte di oggi in Italia) per provare a chiudere l’affare. In caso di fumata nera, l’alternativa last minute potrebbe essere rappresentata da Noah Okafor, in uscita dal Milan. L'articolo prosegue qui sotto