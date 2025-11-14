Pubblicità
Pubblicità
Said El Mala NXGN GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Said El Mala, il nuovo gioiello del Colonia che Nagelsmann ha convocato in Nazionale e che piace a Bayern e Borussia Dortmund

A soli 19 anni è già entrato nel giro della Nazionale maggiore tedesca: il suo nome è finito sul taccuino dei dirigenti di diverse big europee.

Pubblicità

Il trasferimento di Florian Wirtz dal Bayer Leverkusen al Liverpool per circa 115 milioni di euro non ha colto di sorpresa solo il Bayern Monaco. Ha anzi colpito duramente soprattutto il Colonia. Questo perché il campione tedesco era cresciuto nel suo vivaio per poi trasferirsi al Bayer Leverkusen nell'estate del 2020, per la modica cifra di 300.000 euro. Una cosa che ha mandato il club su tutte le furie, poiché convinto che il Leverkusen avesse infranto un "accordo tra gentiluomini" ingaggiando uno dei giovani giocatori più promettenti mai usciti dal suo settore giovanile, ma non poteva farci nulla. Il contratto di Wirtz stava per scadere e lui voleva andarsene.

Il Colonia potrebbe aver dunque aver perso la possibilità di chiudere una cessione da record, ma ora sembra avere a disposizione la possibilità di rifarsi. I 350.000 euro investiti per Said El Mala, altro grande talento che ha appena ricevuto la sua prima convocazione in Nazionale maggiore dopo aver conquistato la Bundesliga in questa stagione e che ha già attirato l'attenzione sia del Bayern che del Borussia Dortmund, oltre che di una serie di club di alto livello in tutto il continente, potrebbero tradursi in una plusvalenza da sogno. 

Ma chi è la nuova giovane promessa del Colonia? E quanto tempo passerà prima che una delle squadre più importanti d'Europa paghi una cifra astronomica per assicurarsi il suo ingaggio? GOAL vi svela tutto su di lui...

  • Viktoria Koeln v VfB Luebeck - 3. LigaGetty Images Sport

    DOVE TUTTO E' INIZIATO

    El Mala è nato e cresciuto a Krefeld, nella Germania occidentale. Sia lui che suo fratello Malek, che è un anno più grande di Said ed è anch'egli sotto contratto con il Colonia, hanno ereditato la passione per il calcio dal padre libanese Mohammed, che giocava come difensore centrale nella squadra locale Linner SV. El Mala ha seguito le orme del padre prima di unirsi a Malek al Borussia Mönchengladbach nel 2017. Tuttavia, è stato liberato tre anni dopo.

    "Said era ancora molto piccolo all'epoca, il che lo rendeva estremamente inferiore dal punto di vista atletico rispetto ai suoi avversari e non competitivo a quel livello - ha dichiarato Sven Schuchardt, ex allenatore di El Mala nella squadra Under 15 del Gladbach, al quotidiano Bild - Alcuni ragazzi hanno semplicemente bisogno di un po' più di tempo per lo sviluppo".

    Una situazione, quella che si è venuta a creare, che El Mala ha preso malissimo: "Non è stato facile da accettare - ha ammesso in seguito in un'intervista a Radio Koln - Tutto è cambiato. A 14 anni ti chiedi: cosa ho fatto di sbagliato?".

    Ha persino pensato di smettere di giocare e solo Malek lo ha convinto a continuare. I due fratelli si sono poi ritrovati al TSV Meerbusch e poi di nuovo al Viktoria Koln, dove hanno fatto cose eccellenti con l'Under 19.

    • Pubblicità
  • SV Sandhausen 1916 v FC Viktoria Köln - 3. LigaGetty Images Sport

    LA SVOLTA

    Le impressionanti prestazioni di El Mala a livello giovanile lo hanno portato a debuttare in prima squadra in una partita di terza divisione contro l'FC Saarbrucken il 21 febbraio 2024, appena due giorni dopo aver firmato il suo primo contratto da professionista con il Viktoria. Solo quattro mesi dopo, è stato ingaggiato dal Colonia, rivale cittadino del Viktoria. Il club un quel momento non era in grado di tesserare nuovi giocatori, quindi, per arrivare per primo al cartellino di un talento estremamente richiesto, ha accettato di lasciare il ragazzo in prestito al Viktoria per la stagione 2024-25.

    Una decisione che poi si è trasformata nel momento cruciale per la sua crescita, poiché ha avuto modo di beneficiare enormemente dello spazio avuto a disposizione in un torneo di livello inferiore. Ha segnato 13 goal in 32 presenze nella sua prima stagione completa tra i professionisti, aggiudicandosi il premio di miglior esordiente della stagione della 3. Liga, e poi ha brillato con la Germania U19 ai Campionati Europei, mettendo a referto quattro reti e tre assist.

    Di conseguenza, El Mala è arrivato in ritardo al Colonia, ma pieno di fiducia.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • COME STA ANDANDO?

    Nonostante El Mala si sia distinto come uno dei giocatori tedeschi più promettenti nell'ultimo anno, l'allenatore del Colonia Lukas Kwasniok non ha voluto mettergli troppa pressione sulle spalle e ha deciso di gestire con attenzione il suo inserimento. Di conseguenza, El Mala è stato impiegato principalmente come riserva sin qui in stagione, ma con effetti devastanti. L'attaccante ha già collezionato quattro goal e due assist in Bundesliga, nonostante abbia giocato solo tre partite da titolare.

    Tanto è bastato a Julian Nagelsmann per convincerlo a convocarlo per le decisive partite di qualificazione ai Mondiali di questa settimana contro Lussemburgo e Slovacchia.

    "Said dovrebbe avere la possibilità di mostrare il suo stile di gioco spensierato e disinvolto - ha detto il commissario tecnico della Germania ai giornalisti - Teniamo d'occhio i nostri giocatori Under 21 e vogliamo sempre dare loro la possibilità di giocare nella Nazionale maggiore".

    Per quanto riguarda El Mala, è rimasto sorpreso dalla sua convocazione e ha rivelato di aver inizialmente ignorato la chiamata di Nagelsmann.

    "Ero a casa quando è arrivata, ma non mi piace rispondere ai numeri sconosciuti - ha rivelato il giovane a Sky Germany - Poi mi ha mandato un messaggio dicendo: 'Ciao, sono Julian Nagelsmann, richiamami!'. Ho subito mostrato il messaggio a mio fratello e lì ho capito: 'Credo di esserci!'. Ma non si può assimilare tutto in una settimana. Ci vuole un po' più di tempo. Ma sono incredibilmente emozionato per la partita contro il Lussemburgo di venerdì e mi godrò tutto quello che verrà dopo".

  • I PUNTI DI FORZA

    In Germania, El Mala è considerato una sorta di ritorno al passato, il tipo di calciatore di strada vecchio stile che ormai si vede raramente.

    È un dribblatore diretto e bello da vedere. La sua prima intenzione sembra sempre quella di voler affrontare l'avversario, il che ha senso, dato che è dotato di un controllo di palla eccellente e di una velocità incredibile, il che lo rende un incubo per i terzini nelle situazioni di uno contro uno.

    Ha anche un tiro formidabile. Più volte in questa stagione lo abbiamo visto arrivare dalla fascia sinistra e tagliare verso il suo piede destro preferito prima di scagliare conclusioni micidiali verso la porta.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • 1. FC Köln v Hamburger SV - BundesligaGetty Images Sport

    I MARGINI DI MIGLIORAMENTO

    Fortunatamente per El Mala, l'altezza non è più un problema. Durante il periodo a Meerbusch, ha avuto un'impennata di crescita e ora è alto 1,88 m. Tuttavia, anche se non gli manca più la forza fisica, El Mala deve ancora lavorare sul lato difensivo del suo gioco. Kwasniok lo ha persino sostituito all'intervallo nella partita persa per 3-1 dal Colonia contro il Gladbach, poco prima della pausa per gli impegni delle Nazionali, perché non era soddisfatto del suo lavoro senza palla.

    "Semplicemente non ha giocato bene in alcuni contrasti come avremmo voluto - ha spiegato il polacco - Valuto la sua prestazione come faccio con tutti gli altri giocatori, e nei primi 45 minuti non è stata all'altezza. Ecco perché l'ho sostituito".

    Il direttore sportivo del Colonia Thomas Kessler ha subito sottolineato che tali battute d'arresto sono "perfettamente normali" per un giocatore così inesperto: "È un ragazzo giovane. Lo sottolineiamo settimana dopo settimana, anche se alla gente non piace sentirlo dire. Ma El Mala è ancora in fase di sviluppo".

  • IL NUOVO... LUKAS PODOLSKI?

    Essendo un'ala sinistra con il fiuto per il goal ed essendo un giocatore del Colonia, El Mala è stato inevitabilmente paragonato a Lukas Podolski. Il "Principe Poldi" ha ammesso che El Mala gli ricorda "un po'" se stesso e dice di essere un grande fan di "El Maladona", che è diventato rapidamente uno dei beniamini dei tifosi del Colonia tanto per il suo "grande carattere" quanto per le sue fantasiose giocate.

    "Ci mette tutto se stesso e ottiene risultati - ha affermato entusiasta Podolski, che ha segnato 49 goal con la Germania e ha giocato in squadre come Bayern, Arsenal e Inter dopo aver iniziato la sua carriera al Colonia - È in ascesa".

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • QUALE FUTURO?

    Non c'è alcuna garanzia che El Mala debutterà in Nazionale nei prossimi giorni, dato che la Germania dovrà lottare fino all'ultimo per qualificarsi ai Mondiali. Anche se venerdì vincesse in Lussemburgo, il primo posto nel Gruppo A si deciderà solo dopo l'incontro di lunedì con la Slovacchia, seconda in classifica, alla Red Bull Arena. Tuttavia, El Mala ha chiaramente la possibilità di entrare nella rosa della squadra per i Mondiali della prossima estate, perché Nagelsmann è certo che l'asso del Colonia sia destinato a diventare un "giocatore di alto livello".

    È un'opinione condivisa da tanti. Il Brighton ha infatti cercato di ingaggiare El Mala durante l'estate, ma la sua offerta di 20 milioni di euro è stata rifiutata dal Colonia, convinto che il suo valore sarebbe solo aumentato in questa stagione e quindi ha prolungato il suo contratto - e quello di suo fratello Malek - a luglio.

    È stata una mossa brillante da parte del club perché, secondo le ultime notizie, Kessler & Co. ora ritengono che El Mala valga almeno tre volte l'offerta del Brighton, dopo aver giocato un ruolo così entusiasmante nella sorprendente partenza di stagione della squadra neopromossa (il Colonia è attualmente al nono posto in Bundesliga).

    Anche Kwasniok, che sta cercando di gestire El Mala, non ha dubbi che il nuovo gioiello del Colonia alla fine se ne andrà per "una cifra incredibilmente alta".

    "Siamo orgogliosi che il club lo abbia ingaggiato al momento giusto. Sappiamo che probabilmente non giocherà qui per i prossimi 15 anni, e va bene così. Ma ho la sensazione che attualmente abbia molto a cuore il Colonia, che si stia godendo questo periodo qui, e anche noi ce lo stiamo godendo". Come è giusto che sia.

    Kwasniok forse scherzava quando ha detto che El Mala aggiunge 5 milioni di euro al suo prezzo di mercato ogni volta che segna un goal, ma è chiaro che quando alla fine lascerà il Colonia, sarà per una cifra molto più alta di quella che hanno ottenuto per Wirtz!

    Ulteriori informazioni di Christian Guinin