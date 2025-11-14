Said El Mala, il nuovo gioiello del Colonia che Nagelsmann ha convocato in Nazionale e che piace a Bayern e Borussia Dortmund

Il trasferimento di Florian Wirtz dal Bayer Leverkusen al Liverpool per circa 115 milioni di euro non ha colto di sorpresa solo il Bayern Monaco. Ha anzi colpito duramente soprattutto il Colonia. Questo perché il campione tedesco era cresciuto nel suo vivaio per poi trasferirsi al Bayer Leverkusen nell'estate del 2020, per la modica cifra di 300.000 euro. Una cosa che ha mandato il club su tutte le furie, poiché convinto che il Leverkusen avesse infranto un "accordo tra gentiluomini" ingaggiando uno dei giovani giocatori più promettenti mai usciti dal suo settore giovanile, ma non poteva farci nulla. Il contratto di Wirtz stava per scadere e lui voleva andarsene.
Il Colonia potrebbe aver dunque aver perso la possibilità di chiudere una cessione da record, ma ora sembra avere a disposizione la possibilità di rifarsi. I 350.000 euro investiti per Said El Mala, altro grande talento che ha appena ricevuto la sua prima convocazione in Nazionale maggiore dopo aver conquistato la Bundesliga in questa stagione e che ha già attirato l'attenzione sia del Bayern che del Borussia Dortmund, oltre che di una serie di club di alto livello in tutto il continente, potrebbero tradursi in una plusvalenza da sogno.
Ma chi è la nuova giovane promessa del Colonia? E quanto tempo passerà prima che una delle squadre più importanti d'Europa paghi una cifra astronomica per assicurarsi il suo ingaggio? GOAL vi svela tutto su di lui...