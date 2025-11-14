Said El Mala, il nuovo gioiello del Colonia che Nagelsmann ha convocato in Nazionale e che piace a Bayern e Borussia Dortmund

El Mala è nato e cresciuto a Krefeld, nella Germania occidentale. Sia lui che suo fratello Malek, che è un anno più grande di Said ed è anch'egli sotto contratto con il Colonia, hanno ereditato la passione per il calcio dal padre libanese Mohammed, che giocava come difensore centrale nella squadra locale Linner SV. El Mala ha seguito le orme del padre prima di unirsi a Malek al Borussia Mönchengladbach nel 2017. Tuttavia, è stato liberato tre anni dopo.

"Said era ancora molto piccolo all'epoca, il che lo rendeva estremamente inferiore dal punto di vista atletico rispetto ai suoi avversari e non competitivo a quel livello - ha dichiarato Sven Schuchardt, ex allenatore di El Mala nella squadra Under 15 del Gladbach, al quotidiano Bild - Alcuni ragazzi hanno semplicemente bisogno di un po' più di tempo per lo sviluppo".

Una situazione, quella che si è venuta a creare, che El Mala ha preso malissimo: "Non è stato facile da accettare - ha ammesso in seguito in un'intervista a Radio Koln - Tutto è cambiato. A 14 anni ti chiedi: cosa ho fatto di sbagliato?".

Ha persino pensato di smettere di giocare e solo Malek lo ha convinto a continuare. I due fratelli si sono poi ritrovati al TSV Meerbusch e poi di nuovo al Viktoria Koln, dove hanno fatto cose eccellenti con l'Under 19.