Saelemaekers si è preso il Milan: tra i migliori anche nel derby, Allegri non può più farne a meno

Interpellato sul tema Scudetto nella conferenza stampa del post-partita, Saelemaekers non ha esitato a sottolineare la vena vincente di Allegri, uno che in carriera ha già avuto modo di portare a casa il massimo titolo nazionale.

"Il mister ha vinto tanto durante la carriera e sa cosa serve per farlo. Quest'anno si respira anche un senso di famiglia che c'era nel 2022 quando è arrivato lo Scudetto".