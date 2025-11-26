Saelemaekers si è preso il Milan: tra i migliori anche nel derby, Allegri non può più farne a meno

In questo Milan che può legittimamente sognare il colpo grosso dello Scudetto, c'è un giocatore che più di altri si sta meritando le luci dei riflettori: stiamo parlando di Alexis Saelemaekers.
Rientrato in estate dal prestito alla Roma, sembrava dover fare nuovamente le valigie per cercare fortuna altrove: l'arrivo in panchina di Massimiliano Allegri ha però cambiato tutte le carte in tavola.
Uno dei segreti rossoneri è proprio l'intesa in essere tra giocatore e tecnico, legati da un rapporto quasi 'padre-figlio': una freccia più che appuntita di un arco in continuo riassortimento.