Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Saelemaekers MilanGetty
Vittorio Rotondaro

Saelemaekers si è preso il Milan: tra i migliori anche nel derby, Allegri non può più farne a meno

La centralità di Saelemaekers nel progetto Milan non è un mistero: da possibile esubero a punto fermo di una squadra che sogna in grande.

Pubblicità

In questo Milan che può legittimamente sognare il colpo grosso dello Scudetto, c'è un giocatore che più di altri si sta meritando le luci dei riflettori: stiamo parlando di Alexis Saelemaekers.

Rientrato in estate dal prestito alla Roma, sembrava dover fare nuovamente le valigie per cercare fortuna altrove: l'arrivo in panchina di Massimiliano Allegri ha però cambiato tutte le carte in tavola.

Uno dei segreti rossoneri è proprio l'intesa in essere tra giocatore e tecnico, legati da un rapporto quasi 'padre-figlio': una freccia più che appuntita di un arco in continuo riassortimento.

  • BENE ANCHE NEL DERBY

    Saelemaekers si è confermato vero e proprio uomo in più del Milan anche nella stracittadina, decisa dal tap-in di Pulisic che ha scritto il suo nome sul tabellino dei marcatori.

    Parte del merito del goal (da imputare pure all'intervento tutt'altro che perfetto di Sommer) è di Saelemaekers: sua la conclusione che, seppur in caduta, è riuscita a indurre in errore l'estremo difensore nerazzurro.

    Dal belga anche tanto spirito di sacrificio e una costante corsa all'indietro per cercare di limitare al massimo gli attacchi della squadra di Chivu: contributo determinante ai fini di un risultato pesantissimo.

    • Pubblicità

  • "ALLEGRI SA COME SI FA"

    Interpellato sul tema Scudetto nella conferenza stampa del post-partita, Saelemaekers non ha esitato a sottolineare la vena vincente di Allegri, uno che in carriera ha già avuto modo di portare a casa il massimo titolo nazionale.

    "Il mister ha vinto tanto durante la carriera e sa cosa serve per farlo. Quest'anno si respira anche un senso di famiglia che c'era nel 2022 quando è arrivato lo Scudetto".

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • DA POSSIBILE ESUBERO A PUNTO FERMO

    L'atto di nascita del Saelemaekers 2.0 al Milan è da ricercare nell'approdo in panchina di Allegri, il quale ha fin dal primo istante fatto sapere alla dirigenza di voler puntare con forza sul belga dopo l'ottima parentesi vissuta in prestito alla Roma.

    La cura Ranieri ha sortito un effetto decisamente benefico, unitamente a quella allegriana: non a caso il classe 1999 è il giocatore della rosa più impiegato (1185' all'attivo) in stagione.

    Saelemaekers le ha giocate tutte tra campionato e Coppa Italia, sempre scendendo in campo in qualità di titolare: 'dettagli' che lo rendono un insostituibile per Allegri.

  • IL RINNOVO

    Alla luce di questo rendimento, in casa Milan il rinnovo del contratto di Saelemaekers non può essere un tema secondario: tra le parti sono in corso contatti costanti per il prolungamento dell'accordo in scadenza il 30 giugno 2027.

    Tra le fila rossonere vige grande ottimismo in merito a un epilogo positivo della vicenda: la volontà di confermare il jolly Saelemaekers c'è tutta, così come quella del giocatore di rimanere a disposizione del club meneghino.

    I presupposti per il tanto atteso lieto fine, insomma, ci sono veramente tutti.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Milan crest
Milan
MIL
Lazio crest
Lazio
LAZ