Saelemaekers, Maldini e Colombo si giocano il Milan: chi resta e chi va via

'Cavalli di ritorno' per il Milan: Saelemaekers, Maldini e Colombo si giocano le chance di permanenza alla corte di Fonseca.

Tutti rientrati dai rispettivi prestiti, tutti con l'obiettivo di giocarsi le proprie carte per convincere Fonseca in vista dell'inizio del campionato: non vanno considerati tra i 'nuovi acquisti', ma Alexis Saelemaekers, Daniel Maldini e Lorenzo Colombo restano delle risorse su cui potenzialmente puntare per il Milan.

Tante ottime indicazioni in questi primi allenamenti per il tecnico portoghese, chiamato a prendere una decisione sul da farsi: è parecchio probabile, infatti, che il trio in questione non venga confermato in blocco.

Ma chi rischia maggiormente di partire verso un'altra destinazione? E chi, invece, ha le chance maggiori di rimanere in rossonero come elemento della rosa a tutti gli effetti?