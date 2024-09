Ruolo inedito per Morata contro il Venezia: esperimento di Fonseca, nuova soluzione al Milan

AC Milan vs Venezia

L'ex bianconero è andato a piazzarsi sulla trequarti, alle spalle della punta Abraham. Ma l'inedita situazione tattica è durata solo pochi minuti.

Riecco Alvaro Morata. L'ex bianconero, che fino a questo momento ha giocato - andando pure a segno - solo contro il Torino alla prima giornata, ha fatto il proprio ritorno in campo nel secondo tempo dell'anticipo stravinto contro il Venezia.

Applausi per Morata e applausi per Rafael Leão, che si è riconciliato con l'ambiente Milan dopo i fatti dell'Olimpico: assist di tacco per l'1-0 di Theo Hernandez, l'altro giocatore coinvolto nel caso cooling break, e calcio di rigore guadagnato e poi segnato da Abraham.

Ecco: che proprio Leão abbia fatto spazio a Morata è qualcosa che non va sottovalutato. Una sorta di esperimento che Fonseca ha voluto provare a risultato (4-0) ampiamente acquisito.