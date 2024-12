Ruben Amorim non ha dato la svolta al Manchester United: ha già perso 3 partite su 6 in Premier League

Il successo in extremis nel derby col City è stato illusorio: lo United crolla anche col Bournemouth ed è lontanissimo dalle prime posizioni.

Un passo avanti, due indietro. Il Manchester United versione 2024/2025 è in pratica, con rarissime eccezioni, la copia di ogni squadra costruita anno dopo anno da quando Sir Alex Ferguson ha lasciato il timone del club. Ed è passato ormai più di un decennio.

Non sarà un buon Natale nella parte rossa di Manchester. Come spesso non lo è stato nelle passate stagioni. Colpa di quel che il Bournemouth è riuscito a fare all'Old Trafford nel pomeriggio, con un 3-0 che non ha nemmeno bisogno di troppi commenti: un disastro in piena linea. L'ennesimo.

Determinante l'apporto di alcuni ex elementi della Serie A: da Huijsen a Kluivert. Mentre, al contrario, non è stato determinante il cambio in plancia di comando voluto dalla dirigenza nelle scorse settimane.