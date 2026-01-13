Rrahmani-Mkhitaryan, Open VAR sul rigore assegnato in Inter-Napoli: l'audio e cosa ha detto De Marco

Uno dei casi da moviola più discussi della ventesima giornata di Serie A si è registrato domenica sera a San Siro, in occasione dell'incrocio Scudetto tra Inter e Napoli.

Protagonisti Amir Rrahmani ed Henrikh Mkhitaryan, entrati in contatto nell'area azzurra: un episodio contestato da Antonio Conte (espulso e squalificato per 2 turni) e dall'intera squadra partenopea ma culminato nel rigore assegnato dall'arbitro Doveri ai padroni di casa, valso il provvisorio 2-1 di Calhanoglu.

Open VAR, consueto appuntamento settimanale di DAZN, ha svelato l'audio del confronto tra il direttore di gara del match e la sala VAR, dove erano presenti Di Bello e Di Paolo.

In studio, anziché il designatore Gianluca Rocchi, nel corso della trasmissione era ospite Andrea De Marco: l'ex fischietto, oggi Responsabile dei Rapporti Istituzionali della CAN A e B, si è espresso riguardo il penalty concesso all'Inter.