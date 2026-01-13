Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Rrahmani Mkhitaryan rigore Inter Napoli 11012026DAZN
Claudio D'Amato

Rrahmani-Mkhitaryan, Open VAR sul rigore assegnato in Inter-Napoli: l'audio e cosa ha detto De Marco

Svelato l'audio tra l'arbitro Doveri e la sala VAR in occasione del contatto Rrahmani-Mkhitaryan in Inter-Napoli, Andrea De Marco: "Assolutamente giusto concedere il rigore, ci stava anche il giallo".

Pubblicità

Uno dei casi da moviola più discussi della ventesima giornata di Serie A si è registrato domenica sera a San Siro, in occasione dell'incrocio Scudetto tra Inter e Napoli.

Protagonisti Amir Rrahmani ed Henrikh Mkhitaryan, entrati in contatto nell'area azzurra: un episodio contestato da Antonio Conte (espulso e squalificato per 2 turni) e dall'intera squadra partenopea ma culminato nel rigore assegnato dall'arbitro Doveri ai padroni di casa, valso il provvisorio 2-1 di Calhanoglu.

Open VAR, consueto appuntamento settimanale di DAZN, ha svelato l'audio del confronto tra il direttore di gara del match e la sala VAR, dove erano presenti Di Bello e Di Paolo.

In studio, anziché il designatore Gianluca Rocchi, nel corso della trasmissione era ospite Andrea De Marco: l'ex fischietto, oggi Responsabile dei Rapporti Istituzionali della CAN A e B, si è espresso riguardo il penalty concesso all'Inter.

  • RRAHMANI-MKHITARYAN: L'AUDIO TRA DOVERI E LA SALA VAR

    Una volta consumatosi il contatto Rrahmani-Mkhitaryan, ecco cosa è stato detto in sala VAR: "Possibile rigore, aspetta Dani (Daniele Doveri, ndr) che controllo tutto: c'è uno step on foot, per me il pallone lo tocca solo Mkhitaryan. Controllo solo l'APP e ti richiamo al monitor. Qua si vede che Mkhitaryan tocca nettamente il pallone. Dani, ti consiglio un'On Field Review per possibile calcio di rigore".

    Doveri va a vederla a bordocampo e il duo Di Bello-Di Paolo conferma: "È il 13 che fa un chiaro step on foot". 

    L'arbitro di Inter-Napoli, a quel punto, torna nel cuore del prato verde e comunica la decisione a tutta San Siro: "A seguito di revisione, il numero 13 del Napoli commette fallo in area di rigore. Decisione finale: calcio di rigore".

    • Pubblicità

  • DOVERI A RRAHMANI: "LO PRENDI IN PIENO"

    Doveri, circondato da maglie azzurre impegnate a protestare contro la scelta, infine assicura: "No, no, no, lo prende pieno, lo prendi pieno (rivolgendosi  inoltre a Rrahmani, ndr)".

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • DE MARCO: "RIGORE GIUSTO, CI STAVA ANCHE IL GIALLO"

    De Marco, al termine del servizio, ha poi detto la sua:

    "Rigore assolutamente giusto da concedere. Si tratta di uno di quegli episodi codificati, lo step on foot. Mkhitaryan anticipa Rrahmani e gli dà questo pestone".

    "L'arbitro probabilmente per la velocità dell'azione non l'ha visto, molto bene il VAR che è intervenuto facendoglielo rivedere e facendogli concedere il rigore".

    "È sempre lo stesso tipo di episodi, ne abbiamo visti diversi in questa stagione. Rrahmani doveva essere ammonito? Intervento imprudente, quindi ci stava anche il cartellino giallo".

Serie A
Napoli crest
Napoli
NAP
Parma Calcio 1913 crest
Parma Calcio 1913
PAR
Serie A
Inter crest
Inter
INT
Lecce crest
Lecce
LEC
0