Lautaro Martinez Amir Rrahmani Inter NapoliGetty Images
Claudio D'Amato

Rrahmani ammonito in Inter-Napoli? Sorpresa nel comunicato del Giudice Sportivo: cosa succede al Fantacalcio

Tra i calciatori citati nella nota del Giudice Sportivo dopo la ventesima giornata di A compare a sorpresa anche Amir Rrahmani: il kosovaro, però, in Inter-Napoli non sembra mai essere stato ammonito.

Comunicato con sorpresa, quello a firma del Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, diffuso dalla Lega e riguardante la ventesima giornata di Serie A.

Oltre alle squalifiche di Gaspar (3 turni), Cambiaghi (2) e di Antonio Conte (2 anche per lui, poiché espulso per proteste), scorrendo la nota relativo all'ultimo weekend di campionato fa notizia la presenza di Amir Rrahmani.

Motivo? Al difensore del Napoli, stando a quanto si legge, è stata conteggiata un'ammonizione che però contro l'Inter non sembra mai essere arrivata.

  • RRAHMANI AMMONITO IN INTER-NAPOLI?

    Ripercorrendo il live ufficiale di Inter-Napoli della Lega Serie A nonché riavvolgendo il nastro all'episodio più eclatante che ha visto protagonista il numero 13 azzurro, ossia l'intervento su Mkhitaryan punito col rigore, balza all'occhio come a Rrahmani in realtà l'arbitro Doveri non pare mai aver sventolato alcun cartellino giallo. L'unico ammonito del match, risulta essere Juan Jesus.

  • LA NOTA DEL GIUDICE SPORTIVO SU RRAHMANI

    Nel comunicato del Giudice Sportivo, invece, alla voce 'CALCIATORI NON ESPULSI' e 'PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA' compare anche il nome di Rrahmani:

    "SECONDA SANZIONE

    RRAHMANI Amir (Napoli)".

  • RRAHMANI AMMONITO IN INTER-NAPOLI: COSA SUCCEDE AL FANTACALCIO

    Un colpo di scena inatteso che si ripercuote anche in chiave Fantacalcio, visto che la giornata appena andata in archivio dovrà per forza di cose essere ricalcolata: chi possiede Rrahmani all'interno della propria squadra, infatti, si vedrà decurtato del mezzo punto relativo all'ammonizione messa agli atti dal Giudice Sportivo dopo Inter-Napoli.

