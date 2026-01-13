Rrahmani ammonito in Inter-Napoli? Sorpresa nel comunicato del Giudice Sportivo: cosa succede al Fantacalcio

Comunicato con sorpresa, quello a firma del Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, diffuso dalla Lega e riguardante la ventesima giornata di Serie A.
Oltre alle squalifiche di Gaspar (3 turni), Cambiaghi (2) e di Antonio Conte (2 anche per lui, poiché espulso per proteste), scorrendo la nota relativo all'ultimo weekend di campionato fa notizia la presenza di Amir Rrahmani.
Motivo? Al difensore del Napoli, stando a quanto si legge, è stata conteggiata un'ammonizione che però contro l'Inter non sembra mai essere arrivata.