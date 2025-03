Rovella squalificato per due giornate in Europa League: salta l'eventuale andata dei quarti di finale

Il centrocampista della Lazio ha ricevuto ben due turni di stop: la UEFA ha considerato il suo fallo come "antisportivo grave", ricorso non possibile.

Pessime notizie per la Lazio in Europa League: la UEFA ha fermato Nicolò Rovella per ben due giornate dopo l'espulsione rimediata nella gara di andata contro il Viktoria Plzen.

Il centrocampista sarà dunque costretto non solo a saltare la gara di ritorno contro la formazione ceca, bensì dovrà stare fuori anche nell'eventuale andata dei quarti di finale.

Il classe 2001 non è l'unico coinvolto nelle sanzioni del Giudice Sportivo europeo: coinvolti anche Samuel Gigot e il settore ospiti in trasferta per i biancocelesti.