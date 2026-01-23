Pubblicità
Rooney ha totalmente ragione: il Manchester United di Ferguson del 2008 stravincerebbe contro l’Arsenal di Mikel Arteta

GOAL analizza perché le stelle del Manchester United 2008 "asfaltarebbero" l’attuale Arsenal di Mikel Arteta dopo l’affermazione pubblica di Wayne Rooney.

L’Arsenal sta vivendo la sua miglior stagione degli ultimi 22 anni sotto la guida di Mikel Arteta, avendo costruito un vantaggio di sette punti in cima alla Premier League e vincendo tutte e sette le partite di Champions League, chiudendo al primo posto la fase a gironi. I Gunners hanno anche un piede in finale di Carabao Cup e ci si aspetta che arrivino fino alle fasi avanzate della FA Cup.

Un en plein di trofei non può essere escluso, perché l’Arsenal sembra un passo avanti rispetto a tutte le rivali, con una profondità di rosa pazzesca in ogni reparto. La loro ultima prestazione “da manifesto” è arrivata con il 3-1 rifilato all’Inter, finalista della scorsa Champions League e attuale capolista della Serie A.

Dopo la partita, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu ha ammesso che la sua squadra non riusciva a reggere l’intensità dei Gunners e ha sottolineato l’“arroganza” del loro gioco, uno dei marchi di fabbrica delle grandi squadre. Ma finché l’Arsenal non avrà materialmente un trofeo importante tra le mani, non può essere inserito in quella categoria. Siamo ancora solo a gennaio, e la squadra di Arteta negli ultimi anni ha preso l’abitudine di perdere colpi nel rettilineo finale.

Troppi tifosi ed ex giocatori stanno contando i polli troppo presto, incluso Theo Walcott, che ha osato chiedere a Wayne Rooney come questa squadra dell’Arsenal si paragonerebbe alla classe 2008 del Manchester United mentre commentava la partita dell’Inter per Amazon Prime Video. Rooney ha risposto così in fretta da provocare una risatina nervosa in Walcott, con quattro semplici parole: “Sì, li spazzeremmo via.”

La leggenda dello United ci ha preso in pieno. È stato quasi irrispettoso da parte di Walcott fare anche solo il paragone, e meritava di essere messo a tacere in modo così netto.

I Red Devils entrarono nella stagione 2007-08 da campioni della Premier League, e riuscirono a stabilire uno standard di eccellenza incredibile nel difendere quel titolo e nel vincere la Champions League — uno standard che nessuno, nel calcio inglese, ha più eguagliato. In un ipotetico confronto, Arteta non avrebbe altra scelta che inchinarsi a Sir Alex Ferguson, con GOAL pronto a passare in rassegna le differenze chiave tra le due squadre…

  • Raya - Van der SarGetty/GOAL

    VAN DER SAR PIÙ COMPLETO DI RAYA

    David Raya è senza dubbio il portiere più affidabile dell’Arsenal dai tempi di Petr Cech, ed è in rotta per vincere il suo terzo Golden Glove consecutivo, avendo incassato solo 14 gol in Premier League finora. Lo spagnolo è un ottimo “sweeper-keeper”, con riflessi eccellenti e grandi qualità nel gioco con i piedi, caratteristiche che lo rendono fondamentale nella costruzione dal basso dei Gunners.

    C’è però qualcosa che gli manca: la capacità di dominare l’area di rigore. Al contrario, quella è sempre stata la più grande forza di Edwin van der Sar. Il gigante olandese emanava un’autorità naturale e catturava i palloni da fermo con una facilità impressionante, chiudendo di fatto quella via di accesso alla porta per gli avversari.

    E in ogni altro aspetto era almeno al livello di Raya, se non superiore. Copriva la porta come pochi e mise a segno una quantità infinita di parate decisive nella stagione 2007-08, la più celebre nel rigore della finale di Champions League contro il Chelsea, quando respinse alla perfezione il tiro di Nicolas Anelka per consegnare il trofeo allo United.

  • Gabriel & Saliba - Ferdinand & VidicGetty/GOAL

    QUESTIONE DI DIFESA

    Detto questo, arrivare a tirare pulito verso la porta di Raya non è affatto semplice. L’Arsenal ha già collezionato 18 clean sheet in questa stagione, merito soprattutto della dominanza della coppia centrale formata da Gabriel Magalhães e William Saliba. Entrambi sono rapidi, potenti e sicuri palla al piede, e hanno sviluppato un’intesa quasi telepatica che li rende un osso durissimo per qualsiasi reparto offensivo.

    Rio Ferdinand e Nemanja Vidić avevano una relazione simile, e contro Gabriel e Saliba sarebbero volate scintille. Sui piazzati, le battaglie tra Vidić e Gabriel sarebbero state particolarmente affascinanti, perché sono due che mettono il corpo dove altri non osano. Se c’era qualcuno in grado di limitare l’influenza abituale di Gabriel nell’area avversaria, quello era Vidić, mentre Ferdinand non aveva eguali in fatto di posizionamento.

    I Gunners avrebbero forse potuto creare qualche mischia attorno a Van der Sar, ma Vidić e Ferdinand sarebbero stati pronti a intervenire per neutralizzare la minaccia sui calci piazzati. Quella era anche una specialità dello United 2007-08, che segnò più gol su calcio d’angolo di qualsiasi altra squadra della Premier League in quella stagione (15).

    L’Arsenal avrebbe dovuto anche fare i conti, dall’altra parte, con il pericolo chiamato Patrice Evra. Il terzino sinistro a tutta fascia era fondamentale nelle ripartenze fulminee dello United e spesso faceva la differenza nelle partite più tirate. Jurrien Timber è altrettanto rapido e tecnicamente pulito, ma non ha ancora lo stesso impatto nell’ultimo passaggio. È difficile immaginare Bukayo Saka e Timber riuscire a contenere un Evra lanciato in progressione, e lo stesso Evra era solo uno dei tanti giocatori ad alta intensità e aggressività di quello United, che raramente si facevano sorprendere in contropiede—assieme a gente come Wes Brown, Darren Fletcher e Park Ji-Sung.

  • Rice-CarrickGetty/GOAL

    LA MAESTRIA DI SCHOLES E CARRICK

    Arteta ha puntato su un 4-3-3 in questa stagione, con Martin Ødegaard, il nuovo acquisto estivo Martin Zubimendi e Declan Rice come centrocampisti titolari. Il trio dinamico sta facendo un lavoro eccezionale: Ødegaard come principale creatore di gioco, Zubimendi a dettare i tempi e Rice a rompere le linee avversarie. Ma lo United aveva gli strumenti per sovrastare tutti e tre.

    Lo United scendeva in campo solitamente con un 4-4-2, ma con un’enorme fluidità posizionale. Michael Carrick e Paul Scholes occupavano spesso i ruoli di mediani nelle partite più importanti, e lo United passava di frequente a un 4-5-1 in fase difensiva, assicurandosi di non essere mai in inferiorità numerica in mezzo al campo.

    Carrick e Scholes sarebbero stati perfettamente in grado di avere la meglio fisicamente su Rice, tagliare i rifornimenti verso Ødegaard e limitare il tempo di gioco di Zubimendi, a seconda di quale compito Ferguson avesse deciso di privilegiare. E, essendo due dei migliori passatori che la Premier League abbia mai visto, avevano la qualità per superare il pressing dell’Arsenal.

    Ferguson doveva centellinare Scholes, che a 34 anni andava gestito per mantenerlo fresco, ma lo United aveva comunque grande profondità: Fletcher, Owen Hargreaves e Anderson erano tutti recupera-palloni più che affidabili.

    Arteta ha trasformato l’Arsenal in una squadra estremamente compatta che lavora senza tregua per indirizzare gli avversari sulle fasce, ed è il principale motivo per cui sono così solidi. Ma i Red Devils del 2007-08 possedevano il mix perfetto di inventiva e aggressività per mandare in frantumi il piano partita dei Gunners.

  • Man Utd 2008Getty

    IL MIGLIOR ATTACCO DELLA STORIA DELLA PREMIER LEAGUE

    Arteta può contare su un’enorme ricchezza offensiva, ma la sua versione attuale dell’Arsenal è più funzionale che spumeggiante. È anche per questo che Viktor Gyökeres sta faticando dopo il suo passaggio dallo Sporting CP: molti dei suoi tagli intelligenti alle spalle della difesa vengono ignorati, mentre i numeri di gol e assist di veterani come Saka e Gabriel Martinelli sono calati in modo significativo rispetto agli anni passati.

    I Gunners cercano i “marginal gains” per portare a casa le partite invece di giocare a briglie sciolte, probabilmente perché Arteta è ben consapevole che, quando hanno provato a giocare un calcio più aperto, sono usciti perdenti dal confronto con Manchester City e Liverpool. Lo United non è mai stato frenato da quel tipo di insicurezza.

    La filosofia “full-throttle” di Ferguson rendeva i Red Devils la squadra più temuta del Paese. Sfruttava al massimo un reparto offensivo costruito a suon di milioni e composto da Rooney, Carlos Tevez e Cristiano Ronaldo. Un tridente talmente spietato nell’ultimo terzo di campo che Louis Saha — un bomber di primo livello in Premier League, titolare fisso in quasi qualsiasi altra squadra — finiva per vedere pochissimo il campo.

    Tevez era di solito il riferimento centrale, un incubo per i difensori grazie al pressing continuo e alla sua finalizzazione istintiva. Rooney partiva più basso, in un ruolo libero che gli permetteva di mostrare tutto il suo potenziale creativo, mentre Ronaldo ridefiniva il ruolo dell’ala trasformandosi nel principale goleador dello United, chiudendo la stagione con la cifra mostruosa di 42 reti in tutte le competizioni.

    Ferguson poteva contare anche su un veterano come Ryan Giggs, che aveva adattato il suo gioco magnificamente per muoversi da mezzala, e su Nani, l’enigmatico connazionale di Ronaldo, capace di inventare giocate decisive dal nulla.

    Lo United era semplicemente devastante nelle transizioni e poteva colpire le squadre in un’infinità di modi diversi, e l’Arsenal di Arsène Wenger fu spesso costretto a piegarsi alla loro superiorità. Le due squadre pareggiarono 2-2 all’Emirates in campionato, ma gli uomini di Ferguson vinsero il ritorno 2-1 a Old Trafford e travolsero i Gunners 4-0 nel quinto turno di FA Cup.

  • Madueke - NaniGetty/GOAL

    LA FORZA DELLA ROSA

    Detto questo, Arteta ha a disposizione una rosa più profonda. L’Arsenal ha almeno due giocatori di livello assoluto per ogni posizione e può quindi gestire gli infortuni meglio di qualsiasi altra squadra in Europa.

    Basti pensare che Ødegaard, Noni Madueke, Kai Havertz e Christian Nørgaard sono rimasti in panchina senza essere utilizzati contro l’Inter mercoledì, mentre Rice, Gabriel, Martinelli, Gyökeres e Ben White sono entrati solo dopo l’ora di gioco. La “seconda squadra” di Arteta non sarebbe poi così distante dalla prima in termini di qualità complessiva.

    Ferguson non aveva quel lusso, ma non importava, perché sapeva scegliere la formazione con una maestria unica. Negli ultimi due terzi di campo, ruotava variazioni di un gruppo centrale composto da Tevez, Rooney, Ronaldo, Giggs, Scholes, Anderson e Hargreaves. Solo la linea difensiva rimaneva quasi sempre invariata, completata da Wes Brown.

    La maggior parte dei big dello United aveva regolarmente dei turni di riposo, e quando i numeri erano ridotti, Nani, Fletcher, John O’Shea, Park, Saha e Gerard Piqué entravano a dare il loro contributo. Proprio come l’Arsenal di oggi, non c’era un vero anello debole in nessun momento della stagione. Per questo Arteta non avrebbe potuto ottenere alcun vantaggio su Ferguson nemmeno con cambi a gara in corso.

  • Ferguson - ArtetaGetty/GOAL

    LA SUPERIORITÀ PSICOLOGICA DI FERGUSON

    Mettere Arteta faccia a faccia con Ferguson a bordocampo sarebbe un mismatch totale, punto e basta. Nel 2008 Ferguson era al suo ventunesimo anno di regno glorioso a Old Trafford, e aveva perfezionato l’arte di ottenere risultati positivi stagione dopo stagione. Aveva anche costruito la terza vera grande squadra della sua era, riportando lo United al vertice in Inghilterra davanti ad Arsenal e Chelsea.

    Ferguson era un vincente seriale, uno che pretendeva il 100% da ogni suo giocatore dal momento in cui metteva piede in campo. Era anche un maestro della psicologia, e non è difficile immaginarlo a far perdere la bussola a un Arteta troppo emotivo.

    Il tecnico dei Gunners si è dimostrato un allenatore eccellente, ma non può ancora essere considerato un manager di livello mondiale. Per quanto la squadra sia cresciuta, una sola FA Cup in sei anni non è abbastanza per un club delle dimensioni dell’Arsenal, e l’approccio prudente di Arteta nelle partite più importanti è uno dei motivi principali per cui la bacheca continua a prendere polvere.

    E, a dire il vero, sembra che non abbia ancora imparato la lezione. L’Arsenal ha perso 1-0 ad Anfield contro il Liverpool ad agosto, e ha strappato solo uno 0-0 contro i campioni in declino all’Emirates, mentre è stato fermato anche sull’1-1 in casa dal City. Basta guardare il linguaggio del corpo di Arteta in queste partite per percepire la tensione, mentre Ferguson questi scenari li divorava. Creava una mentalità da assedio che trasformava i suoi giocatori in belve fameliche, insoddisfatte finché non avevano ottenuto ciò che volevano. Per Ferguson, un pareggio era quasi come una sconfitta.

    Rooney era il simbolo più splendente di quello spirito combattivo e, se lui dice che lo United darebbe una legnata all’Arsenal di Arteta, c’è da credergli. Finché Arteta non porterà a casa un successo concreto, chiunque graviti intorno al club farebbe bene a evitare di alimentare ulteriori dibattiti sull’eredità delle squadre del passato.

