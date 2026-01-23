Rooney ha totalmente ragione: il Manchester United di Ferguson del 2008 stravincerebbe contro l’Arsenal di Mikel Arteta

L’Arsenal sta vivendo la sua miglior stagione degli ultimi 22 anni sotto la guida di Mikel Arteta, avendo costruito un vantaggio di sette punti in cima alla Premier League e vincendo tutte e sette le partite di Champions League, chiudendo al primo posto la fase a gironi. I Gunners hanno anche un piede in finale di Carabao Cup e ci si aspetta che arrivino fino alle fasi avanzate della FA Cup.

Un en plein di trofei non può essere escluso, perché l’Arsenal sembra un passo avanti rispetto a tutte le rivali, con una profondità di rosa pazzesca in ogni reparto. La loro ultima prestazione “da manifesto” è arrivata con il 3-1 rifilato all’Inter, finalista della scorsa Champions League e attuale capolista della Serie A.

Dopo la partita, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu ha ammesso che la sua squadra non riusciva a reggere l’intensità dei Gunners e ha sottolineato l’“arroganza” del loro gioco, uno dei marchi di fabbrica delle grandi squadre. Ma finché l’Arsenal non avrà materialmente un trofeo importante tra le mani, non può essere inserito in quella categoria. Siamo ancora solo a gennaio, e la squadra di Arteta negli ultimi anni ha preso l’abitudine di perdere colpi nel rettilineo finale.

Troppi tifosi ed ex giocatori stanno contando i polli troppo presto, incluso Theo Walcott, che ha osato chiedere a Wayne Rooney come questa squadra dell’Arsenal si paragonerebbe alla classe 2008 del Manchester United mentre commentava la partita dell’Inter per Amazon Prime Video. Rooney ha risposto così in fretta da provocare una risatina nervosa in Walcott, con quattro semplici parole: “Sì, li spazzeremmo via.”

La leggenda dello United ci ha preso in pieno. È stato quasi irrispettoso da parte di Walcott fare anche solo il paragone, e meritava di essere messo a tacere in modo così netto.

I Red Devils entrarono nella stagione 2007-08 da campioni della Premier League, e riuscirono a stabilire uno standard di eccellenza incredibile nel difendere quel titolo e nel vincere la Champions League — uno standard che nessuno, nel calcio inglese, ha più eguagliato. In un ipotetico confronto, Arteta non avrebbe altra scelta che inchinarsi a Sir Alex Ferguson, con GOAL pronto a passare in rassegna le differenze chiave tra le due squadre…