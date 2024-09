Ronwen Williams candidato al Pallone d'Oro 2024, chi è la sorpresa tra i nominati al Trofeo Yashin come miglior portiere

Tra i dieci nominati al Pallone d'Oro come miglior portiere c'è anche Ronwen Williams, scelto tra i candidati dopo la grande Coppa d'Africa.

Unai Simon, Donnarumma, Sommer, Maignan, Dibu Martinez, Lunin, Diogo Costa, Mamardashvili, Kobel. Tutte scelte scontate, che sono state effettivamente inseriti tra i dieci candidati al titolo di miglior portiere al Trofeo Yashin, uno dei riconoscimenti assegnati nella cerimonia annuale del Pallone d'Oro, ques'anno di scena il 28 ottobre.

Nei giorni precedenti alle nomination otto-nove su dieci sembravano portieri certi di avere una candidatura per il titolo di miglior portiere. Un posto libero, per chi? Ederson? Chevalier? Ter Stegen? No, alla fine la giuria di France Football ha optato per Ronwen Williams.

Un colpo di scena, nonostante Williams abbia mostrato grandi cose in Coppa d'Africa, nel campionato sudafricano e in generale nell'ultimo anno. Ed è ciò che ha aperto al portiere la possibilità di essere tra i migliori al mondo.