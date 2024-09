Romelu Lukaku e la Juventus: due rette parallele unite solo da caos e polemiche

Il centravanti del Napoli sfida la squadra che ha più volte sfiorato e con la quale più volte ha fatto scintille. Sarà un altro sabato di fuoco.

Romelu Lukaku e la Juventus hanno la stessa particolarità di due rette parallele: non s'incontrano mai. Eccetto quando l'incontro diventa scontro, naturalmente.

Accadrà nel tardo pomeriggio di sabato, nel primo vero big match Scudetto della Serie A. Da una parte la Juventus, che dopo un paio di mezzi stop in campionato ha rialzato la testa grazie al 3-1 europeo sul PSV. E dall'altra il Napoli, che da poco più di venti giorni è guidato in attacco proprio da Lukaku, alla terza maglia italiana dopo quelle di Inter e Roma.

Tra le casacche in questione, appunto, non c'è quella della Juventus. Anche se le due rette destinate a non incrociarsi mai hanno più volte rischiato di far combaciare i rispettivi percorsi. E allora sì, un bel pezzo di storia moderna avrebbe preso tutt'altra piega. A Torino, a Milano, magari pure a Napoli.