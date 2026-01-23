Pubblicità
Alessandro De Felice

Romagnoli gioca Lecce-Lazio? Convocazione in dubbio, scontro con Lotito e retroscena su Sarri e Milinkovic: addio vicino, lo aspetta l'Al-Sadd di Mancini

Convocazione per Lecce-Lazio in bilico dopo lo scontro con Lotito: Sarri prova a trattenerlo, ma il difensore ha già accettato l’offerta qatariota.

A Formello, quartier generale della Lazio, il clima è incandescente e il nome di Alessio Romagnoli è al centro di una frattura ormai irreparabile. 

Il blitz del presidente Lotito nella giornata di ieri ha acceso una miccia che la Lazio non è più riuscita a spegnere. 

Il difensore, dopo mesi di tensioni legate al mancato rinnovo e a promesse che sostiene non siano state mantenute, ha accettato l’offerta dell’Al-Sadd e resta da capire solo se sarà convocato per Lecce-Lazio, match in programma domani sera al Via del Mare. 

Sarri spera ancora di poterlo schierare ma le percentuali sono quasi ridotte al minimo.

  • LO SCONTRO ROMAGNOLI-LOTITO A FORMELLO

    Secondo Il Messaggero, Lotito si è presentato ieri a Formello per un tentativo estremo di ricucire il rapporto con Romagnoli, arrivato al termine dopo due anni di tensioni. 

    Il presidente ha rimproverato al giocatore le sue posizioni sul rinnovo, ottenendo una risposta secca: “C’è stato tanto tempo, ormai è tardi”. 

    L’incontro non ha prodotto un ribaltamento della situazione, con il difensore deciso a lasciare la squadra dopo aver ribadito a Lotito “sono tre anni che mi prendi in giro”.

    La replica del presidente, riportata è stata altrettanto diretta: “E allora vai da Sarri, che non vuole perderti, e digli che ti ho offerto il prolungamento e vuoi andare via tu”.

    Lotito avrebbe rilanciato chiedendo 15 milioni per lasciarlo partire e valutando un rinnovo last minute, ma senza riuscire a scalfire la decisione del centrale.

  • L’OFFERTA DELL’AL SADD E LA SCELTA DI ROMAGNOLI

    Le cifre in arrivo dal Qatar sono il vero spartiacque della vicenda: un contratto triennale da 6 milioni a stagione e un trasferimento da circa 9-10 milioni complessivi per la Lazio, destinati a diventare 7,5 più un milione di bonus facilmente raggiungibile. 

    Una proposta considerata irrinunciabile, soprattutto per un giocatore a 18 mesi dalla scadenza.

  • IL RETROSCENA ROMAGNOLI-MILINKOVIC

    Il Corriere della Sera rivela che il difensore aveva già sondato a inizio dicembre il campionato arabo e qatariota, chiedendo informazioni direttamente a Milinkovic-Savic durante una cena, poco prima che il serbo tornasse all’Olimpico per Lazio-Milan di Coppa Italia.

  • RAPPORTI LOGORATI E PROMESSE NON MANTENUTE

    Il rapporto tra Romagnoli e la Lazio si è incrinato già nel 2023, dopo la qualificazione in Champions e una promessa di rinnovo mai concretizzata.

    L’ultimo contatto tra la dirigenza e gli agenti del giocatore, risalente a inizio gennaio, non avrebbe portato risposte da parte della società, lasciando il calciatore convinto che non ci fosse alcuna reale volontà di trattare il prolungamento.

    La conseguenza è stata una decisione sofferta ma considerata inevitabile dal difensore, che ritiene concluso il proprio ciclo a Roma e sente di dover spiegazioni ai tifosi per l’addio in un momento complesso per la squadra.

  • IL TENTATIVO DI SARRI

    Il ruolo di Sarri è centrale in questa vicenda. Secondo il Corriere dello Sport, l’allenatore ha parlato più volte con Romagnoli nelle ultime 48 ore senza riuscire a farlo tornare sui suoi passi. 

    Il tecnico considera il numero 13 un leader tecnico e umano, tanto da esser rimasto spiazzato dalla frattura con il presidente.

    Romagnoli ha già spiegato a Sarri di non voler essere convocato per Lecce, convinto che la sua avventura alla Lazio sia finita. 

    Oggi è previsto un nuovo confronto nel tentativo di raggiungere un compromesso: giocare al Via del Mare domani sera e poi salutare.

  • ROMAGNOLI CONVOCATO PER LECCE-LAZIO?

    Sarri e la Lazio non hanno ancora deciso se inserire il centrale nella lista per la trasferta. 

    L’ipotesi di vederlo in campo appare sempre più remota, sia per l’imminente chiusura della trattativa sia per un affaticamento muscolare che potrebbe comunque tenerlo fuori.

    La gara contro il Como potrebbe così essere stata l’ultima apparizione del difensore in biancoceleste, con la giornata odierna decisiva per definire la trattativa che porterà all'addio.

