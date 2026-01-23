Romagnoli gioca Lecce-Lazio? Convocazione in dubbio, scontro con Lotito e retroscena su Sarri e Milinkovic: addio vicino, lo aspetta l'Al-Sadd di Mancini

A Formello, quartier generale della Lazio, il clima è incandescente e il nome di Alessio Romagnoli è al centro di una frattura ormai irreparabile.

Il blitz del presidente Lotito nella giornata di ieri ha acceso una miccia che la Lazio non è più riuscita a spegnere.

Il difensore, dopo mesi di tensioni legate al mancato rinnovo e a promesse che sostiene non siano state mantenute, ha accettato l’offerta dell’Al-Sadd e resta da capire solo se sarà convocato per Lecce-Lazio, match in programma domani sera al Via del Mare.

Sarri spera ancora di poterlo schierare ma le percentuali sono quasi ridotte al minimo.