Roma-Verona dove vederla: DAZN, Sky o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Roma vs Hellas Verona

Roma e Verona contro nel turno di Pasqua valido per la 33ª giornata di Serie A: le formazioni e dove vederla in tv e streaming.

Il weekend di Pasqua, valido per la 33ª giornata di Serie A, offre alla Roma la possibilità di allungare la striscia positiva super e restare in piena corsa per la qualificazione Champions.

Contro i giallorossi troveranno il Verona, con un buon margine sulla zona retrocessione e chiamato ad avvicinare una salvezza che - viste le premesse di inizio stagione - assumerebbe i contorni di un capolavoro.

Tutto su Roma-Verona: canale tv, formazioni e dove vedere la partita in diretta streaming.