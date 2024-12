Roma tradita anche dal mercato: Le Fée è diventato un mistero, mai impiegato da Ranieri

Enzo Le Fée mai impiegato da Ranieri: l'ex Rennes è ancora un oggetto misterioso dopo l'esborso estivo fatto per strapparlo al Rennes.

Due sconfitte contro Napoli e Atalanta e un prezioso pareggio ottenuto allo scadere nella tana del Tottenham: non è granché il bottino racimolato alla guida della Roma da Claudio Ranieri, per nulla agevolato da un calendario da incubo al suo ritorno sulla panchina giallorossa.

La squadra capitolina è in piena difficoltà sotto l'aspetto dei risultati e, come se non bastasse, fioccano i dubbi relativi alla bontà delle operazioni estive di calciomercato che hanno ridisegnato la rosa.

Soulé e Dovbyk non stanno rendendo come previsto e lo stesso vale anche per Enzo Le Fée, la cui aura di oggetto misterioso non vuole proprio saperne di svanire.