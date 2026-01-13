Roma-Torino 2-3, pagelle e tabellino: l'esordio con goal di Arena non basta, Adams e Ilkhan trascinano i granata ai quarti contro l'Inter

Sarà Inter-Torino la sfida nei quarti di finale di Coppa Italia 2025/2026.

A sorpresa, i granata di Marco Baroni espugnano l’Olimpico superando col risultato di 3-2 la Roma di Gasperini grazie alla doppietta di Adams e al goal allo scadere di Ilkhan.

Seconda vittoria in questa stagione per il Toro di Baroni all’Olimpico contro i giallorossi: dopo il colpo esterno in campionato firmato Simeone arriva anche la vittoria in Coppa Italia, con i granata che conquistano il pass per i quarti di finale, dove affronteranno l’Inter di Chivu.

Nel primo tempo latitano le emozioni. A prendersi la scena sono El Shaarawy e Adams. Il primo sfiora il goal con un pallonetto, al termine di un’azione personale, mentre l’attaccante del Torino prima spreca una buona occasione, al termine di un’azione condotta da Simeone e Vlasic.

Le prove generali per la rete, che arriva al minuto 34: l’ex Southampton raccoglie una respinta corta di Ziolkowki e calcia dal limite dell’area di rigore. La conclusione di destro in diagonale non lascia scampo a Svilar.

All’intervallo, Gasperini apporta un paio di modifiche inserendo Ndicka ed Hermoso, e arrivano risposte immediate. Lo spagnolo si spinge in avanti e trova il pari dopo pochi minuti con una giocata da attaccante puro: dribbling e sinistro che batte Paleari.

La risposta del Torino è immediata: azione corale sulla sinistra e cross di Lazaro per Vlasic, che nel cuore dell’area di rigore serve ancora Che Adams. Sulla conclusione di prima intenzione, l’intervento di Svilar non è perfetto, con la palla che termina in fondo alla rete.

Ma la Roma non si arrende e trova il nuovo pari con Antonio Arena, in goal all’esordio con i giallorossi: il classe 2009 è puntuale sul cross da sinistra e di testa firma la sua prima rete in giallorosso al debutto, facendo esplodere l’Olimpico.

La gioia della Roma dura poco. Al 90’, il Toro fa ammutolire nuovamente l’Olimpico con il goal di Ilkhan, che approfitta di un altro errore di Svilar e firma il definitivo 3-2, che manda la squadra di Baroni ai quarti di finale di Coppa Italia contro l’Inter.