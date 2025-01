Roma su Devyne Rensch: chi è il terzino dell'Ajax, prezzo e dove giocherebbe con Ranieri

La Roma è interessata a Rensch: l'olandese può essere un'opportunità di mercato, è in scadenza a giugno.

La Roma è attiva sul mercato e vuole rinforzare la rosa per la seconda parte di stagione. Oltre ai tentativi per Davide Frattesi, il club giallorosso lavora anche per un innesto in difesa.

L'ultima idea come riferisce Sky Sport porta in Olanda, a Devyne Rensch, terzino dell'Ajax. Il giocatore è un'occasione di mercato considerando che andrà in scadenza a giugno e quindi questa è l'unica possibilità per i lancieri di monetizzare l'addio.

Il classe 2003 di nazionalità olandese andrebbe a rinforzare il reparto arretrato a disposizione di Claudio Ranieri. Alla scoperta di Rensch, quanto costa e che ruolo avrebbe nella rosa giallorossa.