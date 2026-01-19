Roma-Stoccarda probabili formazioni, Malen confermato in attacco? Le ultime sui titolari

La partita tra Roma e Stoccarda di Europa League si può vedere su Sky, Sky Go e NOW, dunque non in chiaro e gratis per tutti.

Per seguire Roma-Stoccarda di giovedì 23 gennaio basta accedere a uno dei tre servizi e sintonizzarsi sui canali 201, 213 e 252, sia in tv che in streaming: i canali specifici sono Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport.