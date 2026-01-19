Roma-Stoccarda probabili formazioni, Malen confermato in attacco? Le ultime sui titolari

Battuto il Torino in campionato, dopo essere stata eliminata dalla Coppa Italia contro gli stessi granata, la Roma si tuffa nell'Europa League per provare ad avvicinare gli ottavi senza passare dai playoff. Settimo e penultimo turno del girone unico per la squadra giallorossa, che nella serata di giovedì ospita uno Stoccarda attualmente con gli stessi punti e lo stesso percorso continentale dei padroni di casa.
Entrambe a 12 punti, Roma e Stoccarda sono consapevoli di dover ottenere il miglior risultato possibile per evitare di giocarsi il passaggio diretto agli ottavi nell'ultimissimo turno: in palio una fetta importante della stagione di entrambe.
La Roma arriva al match contro lo Stoccarda dopo il già citato convincente successo contro il Torino, in cui il nuovo arrivato Malen è stato il migliore il campo all'esordio assoluto. Notevole, però, anche la prestazione di Paulo Dybala.