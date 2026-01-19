Pubblicità
Donyell Malen Roma 2025-26Getty Images
Francesco Schirru

Roma-Stoccarda probabili formazioni, Malen confermato in attacco? Le ultime sui titolari

Penultima partita del girone unico, le appaiate Roma e Stoccarda scendono in campo per avvicinarsi agli ottavi diretti di Europa League ed evitare così i playoff.

Battuto il Torino in campionato, dopo essere stata eliminata dalla Coppa Italia contro gli stessi granata, la Roma si tuffa nell'Europa League per provare ad avvicinare gli ottavi senza passare dai playoff. Settimo e penultimo turno del girone unico per la squadra giallorossa, che nella serata di giovedì ospita uno Stoccarda attualmente con gli stessi punti e lo stesso percorso continentale dei padroni di casa.

Entrambe a 12 punti, Roma e Stoccarda sono consapevoli di dover ottenere il miglior risultato possibile per evitare di giocarsi il passaggio diretto agli ottavi nell'ultimissimo turno: in palio una fetta importante della stagione di entrambe.

La Roma arriva al match contro lo Stoccarda dopo il già citato convincente successo contro il Torino, in cui il nuovo arrivato Malen è stato il migliore il campo all'esordio assoluto. Notevole, però, anche la prestazione di Paulo Dybala.

  • PROBABILI FORMAZIONI ROMA-STOCCARDA

    ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Dybala, Lorenzo Pellegrini; Malen. Allenatore: Gasperini.

    STOCCARDA (4-2-3-1): Nubel; Vagnoman, Chabot, Hendriks, Mittelstadt; Stiller, Karazor; Leweling, Nartey, Fuhrich; Undav

  • GLI INDISPONIBILI DELLA ROMA

    Baldanzi - Problema al retto femorale - Da valutare

    Dovbyk - Lesione miotendinea alla coscia sinistra - Rientro a maggio

    Gollini - Problema muscolare - Da valutare

    Hermoso - Lesione di secondo grado all'ileopsoas- Rientro metà febbraio

  • DOVE VEDERE ROMA-STOCCARDA

    La partita tra Roma e Stoccarda di Europa League si può vedere su Sky, Sky Go e NOW, dunque non in chiaro e gratis per tutti.

    Per seguire Roma-Stoccarda di giovedì 23 gennaio basta accedere a uno dei tre servizi e sintonizzarsi sui canali 201, 213 e 252, sia in tv che in streaming: i canali specifici sono Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport.

  • UN PAREGGIO PER OTTAVI E PLAYOFF

    Alla Roma basta il pareggio per assicurarsi almeno i playoff, ma evitare le ulteriori due gare post girone sarà il principale obiettivo dei giallorossi e dello Stoccarda, due squadre che condividono la nona posizione, dunque appena dietro gli otto posti che assicurano la qualificazione agli ottavi di Europa League.

    Lo Stoccarda risulta comunque davanti alla Roma per la miglior differenza reti, il principale criterio in caso di arrivo a pari punti. 

    Parlando di differenza reti, la squadra tedesca è a +7 dopo i primi sei turni, mentre quella italiana a +5.

0