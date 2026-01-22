Pubblicità
Pubblicità
Pisilli RomaGetty Images
Michael Di Chiaro

Roma-Stoccarda 2-0, pagelle e tabellino: Pisilli decisivo, Soulé ispiratore, Svilar insuperabile, Rensch solido, Undav impreciso

La doppietta del centrocampista regala il terzo successo di fila ai giallorossi che, all'ultima giornata contro il Panathinaikos, possono staccare il pass per la qualificazione diretta agli ottavi.

Pubblicità

La Roma non sbaglia e centra la terza vittoria consecutiva in Europa League: all'Olimpico i giallorossi battono lo Stoccarda e, con la certezza dei playoff, avrà l'opportunità di giocarsi la possibilità di accedere direttamente agli ottavi in occasione dell'ultima giornata della League Phase in programma tra sette giorni sul campo del Panathinaikos.

Dopo un buon avvio di marca tedesca, con Svilar che salva tutto sulla botta di Leweling, la Roma alza i giri del motore con il passare dei minuti e a cinque minuti dall'intervallo sblocca la partita: bella imbucata di Soulé per Pisilli che si inserisce e da posizione defilata incrocia sul palo più lontano spedendo la palla di fatto sotto l'incrocio dei pali.

In avvio di ripresa è ancora lo Stoccarda a pungere con il doppio tentativo targato Undav: il primo viene disinnescato dal sempre attento Svilar, mentre il secondo è un clamoroso errore dell'attaccante che, smarcato da un precedente rimpallo, spara in curva da posizione ideale. Scampato il pericolo, la Roma entra in modalità gestione e Gasperini effettua un importante girandola di cambi dando spazio e minutaggio anche a N'Dicka, Cristante e Wesley e Dybala. Prima dei titoli di coda, la chance più grande è ancora dello Stoccarda: Demirovic in spaccata, Svilar respinge corto e prima del tap-in dello stesso numero 99 biancorosso interviene N'Dicka che allontana la minaccia. Il goal è nell'aria ma alla fine lo trova la Roma, nuovamente con Pisilli, che ora 'vede' gli ottavi: basterà battere il Panathinaikos per avere la certezza, senza ulteriori calcoli, di accedere direttamente agli ottavi.

  • PAGELLE ROMA

    Pisilli (8) firma tre punti pesanti su grande imbeccata di un ispiratissimo Soulé (7) e con un altro guizzo a tempo scaduto su assist di Dybala (6.5). Nelle retrovie ci pensa sempre Svilar (7) decisivo in almeno tre circostanze su Leweling, Undav e Demirovic. Positiva la prova di Rensch (6.5). N'Dicka (6.5) entra per l'ultima mezz'ora e salva tutto su Demirovic In ombra Ferguson (5.5)

    VOTI ROMA: Svilar 7; Celik 6.5, Ziolkowski 6 (59' N'Dicka 6.5), Ghilardi 6; Rensch 6.5, Koné 6 (60' Cristante 6), Pisilli 7, Tsimikas 6 (72' Wesley 6); Soulé 7 (84' Mancini sv), Pellegrini 6 (72' Dybala 6.5); Ferguson 5.5

    • Pubblicità

  • PAGELLE STOCCARDA

    Male Undav (5) e Demirovic (5.5) che sprecano l'opportunità di rimettere in corsa lo Stoccarda. Serata no anche per la coppia centrale di difesa compost da Chabot (5.5) e Jeltsch (5.5).

    VOTI STOCCARDA: Nubel 6; Assignon 6 (82' Vagnoman sv), Chabot 5.5, Jeltsch 5.5, Hendriks 6; Andres 6 (82' Spalt sv), Karazor 6; Leweling 5.5, Fuhricj 6 (70' Demirovic 5.5), Mittelstadt 5.5 (70' Bouanani 6); Undav 5.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • TABELLINO ROMA-STOCCARDA

    ROMA-STOCCARDA 2-0

    Marcatori: 40' Pisilli, 93' Pisilli

    ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Ziolkowski (59' N'Dicka), Ghilardi; Rensch, Koné (60' Cristante), Pisilli, Tsimikas (72' Wesley); Soulé (84' Mancini), Pellegrini (72' Dybala); Ferguson. All. Gasperini.

    STOCCARDA (4-2-3-1): Nubel; Assignon (82' Vagnoman), Chabot, Jeltsch, Hendriks; Andres (82' Spalt), Karazor; Leweling, Fuhricj (70' Demirovic), Mittelstadt (70' Bouanani); Undav. All. Hoeness.

    Arbitro: Brooks (Inghilterra)

    Ammoniti: Mittelstadt, Chabot, Celik

    Espulsi: -

Bundesliga
Borussia Moenchengladbach crest
Borussia Moenchengladbach
BMG
VfB Stoccarda crest
VfB Stoccarda
VFB
Serie A
Roma crest
Roma
ROM
Milan crest
Milan
MIL
0