Roma-Stoccarda 2-0, pagelle e tabellino: Pisilli decisivo, Soulé ispiratore, Svilar insuperabile, Rensch solido, Undav impreciso

La Roma non sbaglia e centra la terza vittoria consecutiva in Europa League: all'Olimpico i giallorossi battono lo Stoccarda e, con la certezza dei playoff, avrà l'opportunità di giocarsi la possibilità di accedere direttamente agli ottavi in occasione dell'ultima giornata della League Phase in programma tra sette giorni sul campo del Panathinaikos.

Dopo un buon avvio di marca tedesca, con Svilar che salva tutto sulla botta di Leweling, la Roma alza i giri del motore con il passare dei minuti e a cinque minuti dall'intervallo sblocca la partita: bella imbucata di Soulé per Pisilli che si inserisce e da posizione defilata incrocia sul palo più lontano spedendo la palla di fatto sotto l'incrocio dei pali.

In avvio di ripresa è ancora lo Stoccarda a pungere con il doppio tentativo targato Undav: il primo viene disinnescato dal sempre attento Svilar, mentre il secondo è un clamoroso errore dell'attaccante che, smarcato da un precedente rimpallo, spara in curva da posizione ideale. Scampato il pericolo, la Roma entra in modalità gestione e Gasperini effettua un importante girandola di cambi dando spazio e minutaggio anche a N'Dicka, Cristante e Wesley e Dybala. Prima dei titoli di coda, la chance più grande è ancora dello Stoccarda: Demirovic in spaccata, Svilar respinge corto e prima del tap-in dello stesso numero 99 biancorosso interviene N'Dicka che allontana la minaccia. Il goal è nell'aria ma alla fine lo trova la Roma, nuovamente con Pisilli, che ora 'vede' gli ottavi: basterà battere il Panathinaikos per avere la certezza, senza ulteriori calcoli, di accedere direttamente agli ottavi.