La Roma passa il turno in Europa League? Quanti punti mancano e cosa serve per gli ottavi del torneo 2024/2025

Ultime partite della fase campionato per la Roma, che punta a qualificarsi alla fase ad eliminazione diretta del torneo senza passare dai playoff.

Alquanto deludente fin qui, la Roma spera che possa arrivare presto la svolta sia in Serie A, che in Europa League. Dopo aver vinto la Conference nel 2022 e giocato la finale di Europa League nel 2023, la squadra giallorossa vuole ancora essere protagonista in campo continentale.

Alle prese con un torneo diverso dal solito, in cui come noto sono scomparsi gli otto gironi in favore di uno unico, la Roma deve arrivare nei primi otto posti per qualificarsi agli ottavi, o al massimo entro il 24esimo per poter giocare i playoff ed avere due partite in più per raggiungere le migliori.

Con poche partite ancora da giocare nella fase campionato di Europa League, cosa serve alla Roma per poter superare l'attuale turno?