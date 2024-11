Da dove viene l'Union SG che affronta la Roma? Città e paese del team di Europa League, di scena allo Stade Joseph Marien

Union St.Gilloise vs Roma

La Roma vola nel Nord Europa per giocare la sua quarta partita di Europa League e provare a cambiare la propria storia continentale 2024/2025.

Altalenante, deludente e a caccia di una soluzione stagionale per cambiare il proprio futuro in Serie A, Coppa Italia e Europa League, dopo aver perso 3-2 contro il Verona, la Roma di Juric sfida in trasferta l'Union Saint-Gilloise.

Squadra che si sta facendo largo nel calcio europeo nelle ultime annate, neanche l'Union è partito bene nella nuova Europa League 2024/2025 a girone unico, in cui la Roma ha ottenuto quattro punti, tre in più della squadra padrona di casa nella serata del 7 novembre.

Dopo una vittoria, un pareggio e una sconfitta, la Roma gioca la seconda trasferta di Europa League, in un match già decisivo anche per il Royale Union Saint-Gilloise.