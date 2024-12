Dop la sconfitta contro il Como la Roma ritrova il successo trascinata dalla doppietta di Dybala e dai goal di Dovbyk, Paredes e Saelemaekers.

Per la continuità bisogna attendere le prossime partite, ma intanto la Roma non ha fallito all'Olimpico una gara da vincere a tutti i costi. Contro il Parma successo in discesa sin dai primi minuti di gara, con i giallorossi capaci di sbloccare il match con il rigore di Dybala e raddoppiare in fretta e furia con Saelemaekers. In un colpo solo, così, la squadra di Claudio Ranieri aggancia il Torino con il 5-0 odierno, allontanando di tre punti Lecce e Genoa.

Prima prova superata, ora il Milan. Per la Roma, infatti, la gara con cui si concluderà il 2024 è quella contro un altro team altalenante, ma comunque a sette punti di vantaggio e con una gara disputata in meno. La sfida di San Siro sarà fondamentale per entrambe, tra un Fonseca traballante e un Ranieri che cerca di portare una scossa decisiva alla sua squadra dopo aver sostituito Juric.

Il Parma di Pecchia rimedia la terza sconfitta di fila, nuovamente in zona calda e consapevole che nel 2025 dovrà combattere colpo su colpo per rimanere in Serie A. All'Olimpico non c'è stato neanche il tempo di adattarsi al prato dell'Olimpico che è subito stata colpita dall'ingenuo sgambetto di Balogh su Dybala, abile a portare avanti i suoi dal dischetto.

Parma troppo fermo anche in occasione del raddoppio di Saelemakers, al posto giusto e al momento giusto sull'assist di Angelino. Nella ripresa Dybala trova la doppietta dopo l'ok dell'arbitro (si pensava a un possibile fuorigioco), Paredes il poker su un altro rigore che chiude la partita e Dovbyk il pokerissimo sull'assist di una Joya scatenata.

In attesa del futuro, la Roma dimostra di poter ancora dominare. Ma servirà continuità per non buttare completamente all'aria l'annata.