La Roma pensa a Pablo Marì: opzione per l'estate

Roma a caccia di un difensore in vista dell'estate: occhi su Pablo Marì, nel mirino anche del Napoli.

Un occhio rivolto al campo e al finale di stagione che potrebbe sancire il ritorno in Champions League dopo cinque anni, un altro alle strategia da adottare sul mercato: in casa Roma si pensa anche al futuro e alla rosa da mettere a disposizione a mister De Rossi (in caso di conferma).

Uno dei reparti da ritoccare è quello difensivo, per il quale sembra scalare posizioni il profilo di Pablo Marì, punto di forza del Monza in grado di giocare sia in uno schieramento a tre che a quattro. Sullo spagnolo c'è anche il Napoli.

CONTINUA A LEGGERE LA NOTIZIA SU CALCIOMERCATO.COM