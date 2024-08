La squadra di De Rossi pareggia a Rieti: un rigore di Rodinei risponde a quello del capitano. Esordi per Soulé e Dovbyk.

La Roma non ingrana. Dopo il ko contro il Tolosa, la squadra di Daniele De Rossi si fa fermare nuovamente, pareggiando 1-1 a Rieti contro l'Olympiacos.

Entrambi i goal della partita arrivano nel primo tempo ed entrambi su calcio di rigore: a segno Lorenzo Pellegrini e poi Velde per i greci.

Da segnalare l'esordio dei tre ultimi nuovi acquisti giallorossi: dal primo minuto per Soulé, a gara in corso per Dovbyk e Dahl.