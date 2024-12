La Roma vince senza fare nessun cambio: il segnale di Ranieri è forte, i giallorossi dominano contro il Parma

Ranieri non cambia nessun giocatore nella partita contro il Parma, dimostrando di poter vincere anche senza difficoltà. In attesa della continuità.

Hermoso, Le Fee, Pellegrini, Pisilli, Soulè e tutti gli altri. Tutti in attesa di una chiamata da parte di Claudio Ranieri che alla fine non c'è stata. Il tecnico della Roma, forte del 2-0 con cui i giallorossi hanno chiuso il primo tempo e del tris arrivato nei primi minuti della ripresa, non ha avuto problemi. Non ha cambiato uomini o rivoltato la squadra, dando un segnale forte sulle proprie decisioni. E così, alla fine, la squadra capitolina ha chiuso la partita contro il Parma senza nessuna sostituzione.

Statistica particolare quella che arriva da Roma-Parma, dominata dalla squadra di Ranieri con undici giocatori in forma e capaci di giocare gli interi novanta minuti insieme, compatti. Dopo la goleada contro la Sampdoria prove di continuità per i giallorossi, che segnano altre cinque reti in campionato e puntano il Milan con rinnovata fiducia per il 2025.

Ranieri vince una partita contro il Parma sfruttando finalmente Dybala, al centro delle voci di mercato nelle ultime settimane ed ora nuovamente più vicino alla permanenza i un vortice continuo di dubbi sul futuro.