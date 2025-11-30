Roma-Napoli dove vederla: DAZN o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

L'Olimpico accende i riflettori su Roma-Napoli, big match della tredicesima giornata di Serie A.

Sfida al vertice quella tra giallorossi e azzurri, separati da 2 punti, con la squadra di Gian Piero Gasperini protagonista a sorpresa di un avvio di campionato che la vede proiettata in testa alla classifica. McTominay e soci, invece, dopo la sosta si sono ritrovati scacciando la crisi: vittoria contro l'Atalanta, vittoria in Champions col Qarabag.

Tutto su Roma-Napoli: canale tv, formazioni e copertura streaming.