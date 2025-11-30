Pubblicità
Matias Soule RomaGetty Images
Claudio D'Amato

Roma-Napoli dove vederla: DAZN o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Roma-Napoli big match della tredicesima giornata di Serie A: le formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

L'Olimpico accende i riflettori su Roma-Napoli, big match della tredicesima giornata di Serie A.

Sfida al vertice quella tra giallorossi e azzurri, separati da 2 punti, con la squadra di Gian Piero Gasperini protagonista a sorpresa di un avvio di campionato che la vede proiettata in testa alla classifica. McTominay e soci, invece, dopo la sosta si sono ritrovati scacciando la crisi: vittoria contro l'Atalanta, vittoria in Champions col Qarabag.

Tutto su Roma-Napoli: canale tv, formazioni e copertura streaming.

  • ROMA-NAPOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Roma-Napoli

    • Data: domenica 30 novembre 2025

    • Orario: 20:45

    • Canale TV: DAZN e DAZN 1 (214 di Sky)

    • Streaming: DAZN

  • FORMAZIONI UFFICIALI ROMA-NAPOLI

    ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Ferguson. All. Gasperini.

    NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Neres, Lang; Hojlund. All. Conte.

  • ORARIO ROMA-NAPOLI

    Roma-Napoli si gioca domenica 30 novembre 2025, alle 20:45, come detto allo stadio Olimpico di Roma.

  • DOVE VEDERE ROMA-NAPOLI IN TV

    Roma-Napoli sarà visibile in diretta tv scaricando l'app di DAZN su una smart tv compatibile, oppure utilizzando: console PlayStation e XBox, dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast o il TIMVISION Box.

    Chi è abbonato sia a DAZN che a Sky, attivando Zona DAZN potrà vedere la partita in tv su DAZN 1 (canale 214 di Sky).

    CALCIO IN TV: TUTTA LA PROGRAMMAZIONE

  • ROMA-NAPOLI IN DIRETTA STREAMING

    Roma-Napoli sarà disponibile anche in diretta streaming collegandosi al sito di DAZN e scaricando l'app su dispositivi mobili.

  • TELECRONISTA E SECONDA VOCE

    I telecronisti DAZN di Roma-Napoli saranno Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni.

  • IN DIRETTA SU GOAL

    Roma-Napoli potrete seguirla anche in diretta testuale su GOAL, con aggiornamenti riguardanti formazioni e azioni chiave del match.

