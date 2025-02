Roma-Napoli 1-1, pagelle e tabellino: Angelino decisivo, Juan Jesus e Spinazzola ex spietati, Lobotka dappertutto, Mazzocchi, McTominay, Mancini e Svilar colpevoli sui goal

Angelino, al 92', riacciuffa un Napoli che pregustava il +5 sull'Inter grazie al vantaggio di Spinazzola e regala il pari alla Roma.

Angelino all'improvviso. Il Napoli vede sfumare il possibile +5 sull'Inter, venendo raggiunto sull'1-1 dalla Roma al 92'.

Un diagonale volante dello spagnolo in pieno recupero spegne i sogni di fuga della squadra di Conte, passata in vantaggio sfruttando la più classica della legge degli ex: lancio lungo di Juan Jesus, pallonetto in corsa di Spinazzola a scavalcare Svilar e Olimpico gelato.

Ranieri, che aveva attuato un corposo turnover lasciando in panchina Hummels, Paredes, Dybala, Dovbyk e Saelemaekers, nella ripresa corre ai ripari e ringrazia l'esterno belga, che a tempo praticamente scaduto confeziona l'assist per la conclusione vincente del compagno di fascia che sancisce il definitivo pareggio.

Il Napoli, cinico in occasione dello 0-1 ma col passare dei minuti sempre meno pungente e colpevole di essersi schiacciato troppo, rimane in vetta grazie al risultato del derby ma avanti di 3 lunghezze sulla principale concorrente per lo Scudetto. Sempre in attesa, è bene ribadirlo, del recupero dell'Inter a Firenze e dello scontro diretto di inizio marzo.