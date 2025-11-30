Pubblicità
AS Roma v SSC Napoli - Serie AGetty Images Sport
Claudio D'Amato

Roma-Napoli 0-1, pagelle e tabellino: Neres è una scheggia, Buongiorno e Rrahmani insuperabili, Lobotka detta i ritmi, Pellegrini ci prova, Ferguson innocuo

Prova di forza del Napoli all'Olimpico firmata Neres, che con un coast to coast (su assist di Hojlund) manda ko la Roma: azzurri primi col Milan.

Il Napoli si prende l'Olimpico grazie al coast to coast di David Neres, che manda ko la Roma e riconsegna il primo posto agli azzurri.

Prova di forza da parte dei campioni d'Italia, sul pezzo sia dal punto di vista fisico che tecnico-tattico e bravi al 36' a capitalizzare la splendida ripartenza confezionata dal brasiliano e da Hojlund, che offre l'assist al compagno e lo mette a tu per tu con Svilar, dove l'ex Benfica non sbaglia. Nell'avvio dell'azione, proteste dei padroni di casa per un'entrata di Rrahmani su Manu Koné giudicata regolare dall'arbitro Massa.

Conte imbriglia Gasperini (squalificato per il rosso a Cremona, in panchina il vice Gritti) e sorride per la prestazione ai limiti della perfezione dei suoi, bravi a interpretare i momenti del match e azzerare le principali fonti di gioco giallorosse, tremendamente in difficoltà in zona goal a causa dell'assenza di un centravanti di alto profilo: male Ferguson, Baldanzi falso 9 stretto nella morsa del trio difensivo partenopeo Beukema-Rrahmani-Buongiorno.

Nemmeno l'ingresso di Dybala scuote la Lupa, che in extremis accarezza l'1-1 con l'ex Empoli (bravo Milinkovic-Savic) ma cede passo e vetta al Napoli: McTominay e soci, ora, si ritrovano più in alto di tutti a braccetto col Milan.

  • PAGELLE ROMA

    Ferguson (5) innocuo e chiuso tra le maglie dell'attenta retroguardia del Napoli, Cristante (5) spento in costruzione e rottura nonché responsabile in fase di marcatura sull'affondo vincente di Neres. Mancini (5) soffre Lang, da quella parte in difficoltà anche Celik (5). Tra i giallorossi l'unico a provarci è un Pellegrini a tutto campo (6,5), mentre l'ingresso di Dybala (6) non fornisce la scossa ma produce l'ultima chance nel finale su cui Milinkovic-Savic dice no a Baldanzi (6 per la vivacità offerta). Soulé (5) non si accende.

    VOTI ROMA (3-4-2-1): Svilar 6,5; Mancini 5, Ndicka 5,5, Hermoso 5,5; Celik 5, Cristante 5 (62' El Aynaoui 6), Koné 5,5, Wesley 5,5 (82' El Shaarawy sv); Soulé 5 (62' Dybala 6), Pellegrini 6,5 (80' Bailey sv); Ferguson 5 (46' Baldanzi 6). All. Gasperini (squalificato, in panchina il vice Gritti).

  • PAGELLE NAPOLI

    Ben oltre alla sufficienza gran parte degli azzurri, su tutti gli insuperabili Buongiorno e Rrahmani e un Lobotka padrone del centrocampo (7 a cascata). Hojlund fa reparto lottando come un leone e offrendo l'assist decisivo per Neres (una scheggia, 7,5), Milinkovic-Savic (6,5) decisivo nel finale con la parata salva-risultato su Baldanzi. McTominay (6,5) si fa apprezzare nell'ormai nuova versione 'mediano', Lang (6,5) tiene in apprensione la Roma certificando l'inversione di tendenza offerta in termini di rendimento.

    VOTI NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6,5; Beukema 6,5, Rrahmani 7, Buongiorno 7; Di Lorenzo 6, Lobotka 7, McTominay 6,5, Olivera 6; Neres 7,5 (85' Lucca sv), Lang 6,5 (69' Politano 6); Hojlund 7 (80' Elmas sv). All. Conte.

  • TABELLINO ROMA-NAPOLI

    ROMA-NAPOLI 0-1

    Marcatori: 36' Neres

    ROMA (3-4-2-1): Svilar 6,5; Mancini 5, Ndicka 5,5, Hermoso 5,5; Celik 5, Cristante 5 (62' El Aynaoui 6), Koné 5,5, Wesley 5,5 (82' El Shaarawy sv); Soulé 5 (62' Dybala 6), Pellegrini 6,5 (80' Bailey sv); Ferguson 5 (46' Baldanzi 6). All. Gasperini (squalificato, in panchina il vice Gritti).

    NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6,5; Beukema 6,5, Rrahmani 7, Buongiorno 7; Di Lorenzo 6, Lobotka 7, McTominay 6,5, Olivera 6; Neres 7,5 (85' Lucca sv), Lang 6,5 (69' Politano 6); Hojlund 7 (80' Elmas sv). All. Conte.

    Arbitro: Massa

    Ammoniti: Cristante (R), Lobotka (N), Beukema (N), Baldanzi (R), Ndicka (R), El Shaarawy (R), Olivera (N)

    Espulsi: nessuno

