Roma-Napoli 0-1, pagelle e tabellino: Neres è una scheggia, Buongiorno e Rrahmani insuperabili, Lobotka detta i ritmi, Pellegrini ci prova, Ferguson innocuo

Il Napoli si prende l'Olimpico grazie al coast to coast di David Neres, che manda ko la Roma e riconsegna il primo posto agli azzurri.

Prova di forza da parte dei campioni d'Italia, sul pezzo sia dal punto di vista fisico che tecnico-tattico e bravi al 36' a capitalizzare la splendida ripartenza confezionata dal brasiliano e da Hojlund, che offre l'assist al compagno e lo mette a tu per tu con Svilar, dove l'ex Benfica non sbaglia. Nell'avvio dell'azione, proteste dei padroni di casa per un'entrata di Rrahmani su Manu Koné giudicata regolare dall'arbitro Massa.

Conte imbriglia Gasperini (squalificato per il rosso a Cremona, in panchina il vice Gritti) e sorride per la prestazione ai limiti della perfezione dei suoi, bravi a interpretare i momenti del match e azzerare le principali fonti di gioco giallorosse, tremendamente in difficoltà in zona goal a causa dell'assenza di un centravanti di alto profilo: male Ferguson, Baldanzi falso 9 stretto nella morsa del trio difensivo partenopeo Beukema-Rrahmani-Buongiorno.

Nemmeno l'ingresso di Dybala scuote la Lupa, che in extremis accarezza l'1-1 con l'ex Empoli (bravo Milinkovic-Savic) ma cede passo e vetta al Napoli: McTominay e soci, ora, si ritrovano più in alto di tutti a braccetto col Milan.