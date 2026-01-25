Roma-Milan, perché i fischi a Saelemaekers? Tutta colpa della partita d'andata

Nella ripresa di Roma-Milan, andata in scena lo scorso novembre, il duello tra Saelemakers e Wesley è continuo. L'esterno rossonero subisce fallo, sfidando il collega con la lingua di fuori per poi cercare il duello fisico, venendo allontanato da Gabbia e Allegri.

Un episodio che ha portato Dybala, suo compagno alla Roma, a rimproverarlo immediatamente: "Alex, ma perché fai le pagliacciate?".

Oltre alla Joya, però, interviene anche Cristante, che da lontano urla al vecchio amico: "Vatti a prendere le coccole", probabilmente riferito proprio all'abbraccio di Allegri di pochi secondi prima.