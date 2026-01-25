Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Saelemaekers Milan RomaGetty Images
Francesco Schirru

Roma-Milan, perché i fischi a Saelemaekers? Tutta colpa della partita d'andata

L'Olimpico ha beccato Saelemaekers, ex della Roma, durante la partita contro il Milan, di cui ora fa parte: il motivo è dato da quanto successo a novembre.

Pubblicità

L'Olimpico non ha certo tributato una grande accoglienza per Saelemaekers, giocatore della Roma nella stagione 2024/2025. Passato in giallorosso con ottimi risultati un anno fa, il belga è tornato al Milan per diventare un titolare di Allegri ed essere schierato al 1' anche in occasione del big match andato in scena il 25 gennaio.

Saelemaekers ha subitato innumerevoli fischi da parte dei suoi vecchi tifosi, praticamente ad ogni tocco di palla o comunque molto spesso durante il match dell'Olimpico. 

I tifosi della Roma non hanno infatti dimenticato quanto successo nella partita d'andata giocata lo scorso novembre a Milano e terminata 1-0 in virtù della rete di Pavlovic.

  • MILAN-ROMA A SAN SIRO

    Nella ripresa di Roma-Milan, andata in scena lo scorso novembre, il duello tra Saelemakers e Wesley è continuo. L'esterno rossonero subisce fallo, sfidando il collega con la lingua di fuori per poi cercare il duello fisico, venendo allontanato da Gabbia e Allegri.

    Un episodio che ha portato Dybala, suo compagno alla Roma, a rimproverarlo immediatamente: "Alex, ma perché fai le pagliacciate?".

    Oltre alla Joya, però, interviene anche Cristante, che da lontano urla al vecchio amico: "Vatti a prendere le coccole", probabilmente riferito proprio all'abbraccio di Allegri di pochi secondi prima.

    • Pubblicità

  • IL CALCETTO DI GUIDA

    In quel Roma-Milan ci fu anche un altro episodio relativo a Saelemaekers, anche se non legato agli avversari.

    Dopo il rigore sbagliato da Dybala, Saelemaekers esultò in maniera sfrenata a pochi cm dall'arbitro Guida, che poco prima aveva rifilato il penalty.

    Guida, infastidito, aveva rifilato un calcetto, di certo non violento, a Saelemaekers, probabilmente stizzito per quanto fatto dal giocatore del Milan.

    Un gesto che Saelemakers non ha mandato giù, tanto da girarsi velocemente verso di lui e puntare il dito verso l'arbitro in segno di accusa.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Europa League
Panathinaikos crest
Panathinaikos
PAO
Roma crest
Roma
ROM
Serie A
Bologna crest
Bologna
BOL
Milan crest
Milan
MIL
0