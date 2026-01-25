Roma-Milan, perché i fischi a Saelemaekers? Tutta colpa della partita d'andata

L'Olimpico non ha certo tributato una grande accoglienza per Saelemaekers, giocatore della Roma nella stagione 2024/2025. Passato in giallorosso con ottimi risultati un anno fa, il belga è tornato al Milan per diventare un titolare di Allegri ed essere schierato al 1' anche in occasione del big match andato in scena il 25 gennaio.
Saelemaekers ha subitato innumerevoli fischi da parte dei suoi vecchi tifosi, praticamente ad ogni tocco di palla o comunque molto spesso durante il match dell'Olimpico.
I tifosi della Roma non hanno infatti dimenticato quanto successo nella partita d'andata giocata lo scorso novembre a Milano e terminata 1-0 in virtù della rete di Pavlovic.