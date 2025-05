Roma e Milan a pari punti, cosa succede: tra scontri diretti e differenza reti, chi va in Europa

Se il Bologna è già in Europa League, Roma e Milan si giocano le ultime carte con ambizioni diverse: quali sono i criteri per districare la matassa.

Meno due alla conclusione del campionato. Il che significa che è concreto anche lo scenario che due o più squadre chiudano in classifica con lo stesso numero di punti: è già accaduto in passato, non solo in Serie A, e ancora accadrà.

Prendete la Roma e il Milan: a 180 minuti dal termine del torneo, con la penultima giornata che si disputerà quasi interamente questa sera e l'ultima in programma nel prossimo weekend, sono vicinissime in classifica e dopo le partite di oggi potrebbero trovarsi appaiate tra loro, ma anche con il Bologna, con lo stesso numero di punti.

Nello specifico, la Roma è attualmente sesta con 63 punti, a -1 dal quarto posto occupato in coabitazione da Juventus e Lazio ma anche inseguita da vicino dal Bologna (62 punti) e dal Milan (60 punti). Il che significa, appunto, che due se non tre squadre potrebbero anche avere gli stessi punti alla vigilia dell'ultimo turno.

Se è vero che il Bologna è già qualificato all'Europa League dopo il trionfo in Coppa Italia, e se è vero che la Roma andrà a caccia delle ultime speranze di Champions League, cosa accadrebbe in caso di arrivo a due o a tre con il Milan, con particolare riferimento allo scontro diretto dell'Olimpico tra i giallorossi e i rossoneri?