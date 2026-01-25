Pubblicità
Roma Milan Pellegrini
Michael Baldoin

Roma-Milan 1-1, pagelle e tabellino: Modric monumentale, ottimo ingresso di Pellegrini, deludono Soulé e Leao

Il Milan passa in vantaggio con un colpo di testa di De Winter, ma Pellegrini regala il pari dal dischetto: all’Olimpico termina 1-1 e l’Inter prova la prima mini-fuga verso lo Scudetto.

Un punto che forse serve a poco a entrambe le squadre: la Roma non riesce a sfruttare lo stop del Napoli contro la Juventus, mentre il Milan vede l’Inter allontanarsi a +5.

L’avvio di gara è dai ritmi altissimi, ma il primo tempo è dominato nettamente dalla Roma, che trasforma il match in una sfida personale contro Maignan, concludendo ben 11 volte e costringendo il portiere francese a cinque parate nella prima frazione.

Anche in avvio di ripresa entrambe le squadre continuano a spingere sull’acceleratore. I giallorossi devono però fare i conti con un’imprevista notizia: l’infortunio muscolare di Koné, accusato nel tentativo di ripiegare su Rabiot in fase difensiva.

A sbloccare il match sono i rossoneri, che muovono palla da calcio d’angolo: Modric pennella al centro per lo stacco di De Winter, che di testa non lascia scampo a Svilar. Il Milan si chiude nella propria metà campo, assaporando i tre punti, ma un mani in area di Bartesaghi regala a Pellegrini dal dischetto la rete dell’1-1.

Nel finale è assalto giallorosso, ma il muro del Milan regge: le due squadre si dividono la posta in palio.

  • PAGELLE ROMA

    Pellegrini (voto 7) prende il posto di Dybala a venti minuti dalla fine e ha tra i piedi un pallone pesantissimo, che trasforma dal dischetto per l’1-1. La sua prestazione non si limita a questo: palloni recuperati e buona gestione del gioco certificano un ingresso in campo convincente.

    Non era facile confermare le aspettative dopo la super prestazione all’esordio contro il Torino, e infatti contro il Milan le cose non vanno alla perfezione. Malen (voto 5.5) dimostra quanto l’attacco giallorosso sia più pericoloso con lui rispetto a Ferguson o Dovbyk, ma l’errore nel primo tempo a tu per tu con Maignan penalizza la sua pagella, e Gasperini lo sostituisce al 69’ con Robinio Vaz.

    L’asse Wesley-Celik (voto 6.5 per entrambi) vale oro per il rigore che rimette il risultato in parità: cross perfetto del brasiliano verso il secondo palo, dove il turco colpisce in pieno la mano di Bartesaghi.

    Soulé (voto 5) manca ancora una volta l’occasione di incidere in un big match: troppo largo e isolato dalla manovra offensiva dei suoi, con Gasperini che inserisce il nuovo arrivato Venturino negli ultimi minuti per provare a trovare il jolly vincente.

    VOTI ROMA (3-4-2-1): Svilar 6.5; Mancini 6.5, Ndicka 6, Ghilardi 6.5; Celik 6.5, Koné 6 (59' Pisilli 6), Cristante 6, Wesley 6.5; Soulé 5 (85' Venturino sv), Dybala 6 (69' Pellegrini 7); Malen 5.5 (69' Robinio Vaz 6). All. Gasperini

  • PAGELLE MILAN

    Per l’ennesima volta in questa stagione, il protagonista della serata rossonera è Maignan (voto 7): le sue parate tengono sempre in vita il Milan, ma questa volta non sono sufficienti per i tre punti. La firma sul rinnovo del contratto, del resto, varrebbe ai rossoneri quanto l’acquisto di un top player.

    Modric (voto 7.5) deve essere caduto da piccolo nella fonte della giovinezza, oppure non si spiega: è ovunque, palleggia, recupera palloni e regala un cioccolatino in testa a De Winter in occasione del vantaggio.

    Chi delude invece è Leao (voto 5): spesso la sua prestazione dipende da goal e assist, ma contro la Roma non si accende mai e viene sostituito poco dopo l’ora di gioco per far spazio ai muscoli di Fullkrug.

    De Winter (voto 7) è la prova che Allegri sa valorizzare i difensori: un avvio complicato in rossonero, ma la crescita è evidente e ora è difficile toglierlo dal campo. Fondamentale anche la sua fisicità in area, che vale la prima esultanza con la maglia del Milan.

    VOTI MILAN (3-5-2): Maignan 7; Tomori 6.5, Gabbia 6, De Winter 7; Saelemaekers 5.5 (46' Athekame 5.5), Ricci 6.5 (79' Loftus-Cheek sv), Modric 7.5, Rabiot 6.5, Bartesaghi 5.5; Nkunku 5.5 (69' Pulisic 6), Leao 5 (68' Fullkrug 6). All. Allegri.

  • TABELLINO ROMA-MILAN 1-1

    Marcatori: 62' De Winter, 74' rig. Pellegrini

    ROMA (3-4-2-1): Svilar 6.5; Mancini 6.5, Ndicka 6, Ghilardi 6.5; Celik 6.5, Koné 6 (59' Pisilli 6), Cristante 6, Wesley 6.5; Soulé 5 (85' Venturino sv), Dybala 6 (69' Pellegrini 7); Malen 5.5 (69' Robinio Vaz 6). All. Gasperini

    MILAN (3-5-2): Maignan 7; Tomori 6.5, Gabbia 6, De Winter 7; Saelemaekers 5.5 (46' Athekame 5.5), Ricci 6.5 (79' Loftus-Cheek sv), Modric 7.5, Rabiot 6.5, Bartesaghi 5.5; Nkunku 5.5 (69' Pulisic 6), Leao 5 (68' Fullkrug 6). All. Allegri.

    Arbitro: Colombo

    Ammoniti: 51' Rabiot, 55' Athekame, 70' Modric, 74' Maignan

    Espulsi: -

0