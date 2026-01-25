Roma-Milan 1-1, pagelle e tabellino: Modric monumentale, ottimo ingresso di Pellegrini, deludono Soulé e Leao

Pellegrini (voto 7) prende il posto di Dybala a venti minuti dalla fine e ha tra i piedi un pallone pesantissimo, che trasforma dal dischetto per l’1-1. La sua prestazione non si limita a questo: palloni recuperati e buona gestione del gioco certificano un ingresso in campo convincente.

Non era facile confermare le aspettative dopo la super prestazione all’esordio contro il Torino, e infatti contro il Milan le cose non vanno alla perfezione. Malen (voto 5.5) dimostra quanto l’attacco giallorosso sia più pericoloso con lui rispetto a Ferguson o Dovbyk, ma l’errore nel primo tempo a tu per tu con Maignan penalizza la sua pagella, e Gasperini lo sostituisce al 69’ con Robinio Vaz.

L’asse Wesley-Celik (voto 6.5 per entrambi) vale oro per il rigore che rimette il risultato in parità: cross perfetto del brasiliano verso il secondo palo, dove il turco colpisce in pieno la mano di Bartesaghi.

Soulé (voto 5) manca ancora una volta l’occasione di incidere in un big match: troppo largo e isolato dalla manovra offensiva dei suoi, con Gasperini che inserisce il nuovo arrivato Venturino negli ultimi minuti per provare a trovare il jolly vincente.

VOTI ROMA (3-4-2-1): Svilar 6.5; Mancini 6.5, Ndicka 6, Ghilardi 6.5; Celik 6.5, Koné 6 (59' Pisilli 6), Cristante 6, Wesley 6.5; Soulé 5 (85' Venturino sv), Dybala 6 (69' Pellegrini 7); Malen 5.5 (69' Robinio Vaz 6). All. Gasperini