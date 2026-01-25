Roma-Milan 1-1, pagelle e tabellino: Modric monumentale, ottimo ingresso di Pellegrini, deludono Soulé e Leao

Un punto che forse serve a poco a entrambe le squadre: la Roma non riesce a sfruttare lo stop del Napoli contro la Juventus, mentre il Milan vede l’Inter allontanarsi a +5.
L’avvio di gara è dai ritmi altissimi, ma il primo tempo è dominato nettamente dalla Roma, che trasforma il match in una sfida personale contro Maignan, concludendo ben 11 volte e costringendo il portiere francese a cinque parate nella prima frazione.
Anche in avvio di ripresa entrambe le squadre continuano a spingere sull’acceleratore. I giallorossi devono però fare i conti con un’imprevista notizia: l’infortunio muscolare di Koné, accusato nel tentativo di ripiegare su Rabiot in fase difensiva.
A sbloccare il match sono i rossoneri, che muovono palla da calcio d’angolo: Modric pennella al centro per lo stacco di De Winter, che di testa non lascia scampo a Svilar. Il Milan si chiude nella propria metà campo, assaporando i tre punti, ma un mani in area di Bartesaghi regala a Pellegrini dal dischetto la rete dell’1-1.
Nel finale è assalto giallorosso, ma il muro del Milan regge: le due squadre si dividono la posta in palio.