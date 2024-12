Roma vs Lecce

A Saud Abdulhamid 'basta' un quarto d'ora per combinarla grossa in Roma-Lecce: fallo da rigore ingenuo su Coulibaly fischiato da Chiffi.

Impatto decisamente negativo con Roma-Lecce per Saud Abdulhamid, inserito da Ranieri per far fronte all'infortunio occorso a Celik nel corso del primo tempo.

Turco k.o. a causa di un problema muscolare (potrebbe esserci l'interessamento dell'adduttore) e costretto a lasciare il campo al 23' per fare spazio al terzino saudita.

L'ex Al-Hilal ha impiegato appena un quarto d'ora per diventare protagonista, suo malgrado non positivo.