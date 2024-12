Roma-Lecce dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Roma vs Lecce

Il club capitolino non ha più occasione di sbagliare e, nel corso della 15a giornata, arriva il Lecce di Marco Giampaolo: tv, streaming e formazioni.

Per la Roma di Claudio Ranieri la 15a giornata di Serie A può risultare uno spartiacque per il proseguo della stagione: i giallorossi, infatti, si trovano a 13 punti in classifica e la zona retrocessione dista ormai solo due punti.

Allo stadio Olimpico si presenta il Lecce di Marco Giampaolo, squadra che vive un buono stato di forma e che durante la scorsa giornata ha fermato la Juventus sull'1-1: per non bastare, i salentini si trovano ora a pari punti proprio con la Roma.

Scopriamo dove vedere questo secondo match di campionato in tv, streaming e le probabili formazioni del match.