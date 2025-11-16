Roma-Lazio femminile dove vederla: Sky, DAZN, Rai o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.
In Serie A femminile scatta l’ora del derby della Capitale.
La Roma, prima in classifica, ospita la Lazio allo stadio Tre Fontane con l’obiettivo di riscattare le due sconfitte consecutive subite contro Fiorentina in campionato e Valerenga in Women's Champions League.
Dall’altra parte, invece, le biancocelesti hanno ritrovato il successo contro il Napoli dopo due sconfitte consecutive e hanno raggiunto il Milan a nove punti, in terza posizione, a soli tre punti dalle giallorosse.