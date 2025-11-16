Roma-Lazio femminile dove vederla: Sky, DAZN, Rai o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Roma-Lazio femminile sarà trasmessa da DAZN attraverso l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco e dispositivi come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. DAZN è attivabile anche su Amazon Prime Video dalla sezione 'Prime Channels'.

Il match sarà visibile anche gratis e in chiaro dalla RAI sul canale Rai Sport, al canale 58 del digitale terrestre e 5057 di Sky.