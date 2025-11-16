Pubblicità
Manuela Giugliano
Michael Baldoin

Roma-Lazio femminile dove vederla: Sky, DAZN, Rai o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

La Roma ospita la Lazio nel corso della sesta giornata di Serie A Women: dove vedere il derby capitolino in tv e streaming e le formazioni scelte dagli allenatori.

In Serie A femminile scatta l’ora del derby della Capitale.

La Roma, prima in classifica, ospita la Lazio allo stadio Tre Fontane con l’obiettivo di riscattare le due sconfitte consecutive subite contro Fiorentina in campionato e Valerenga in Women's Champions League.

Dall’altra parte, invece, le biancocelesti hanno ritrovato il successo contro il Napoli dopo due sconfitte consecutive e hanno raggiunto il Milan a nove punti, in terza posizione, a soli tre punti dalle giallorosse.

  • ROMA-LAZIO FEMMINILE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Roma-Lazio femminile
    • Data: domenica 16 novembre
    • Orario: 15:30
    • Canale tv: DAZN, Rai Sport
    • Streaming: DAZN, RaiPlay
  • FORMAZIONI UFFICIALI ROMA-LAZIO FEMMINILE

    ROMA (4-3-3): Baldi; Bergamaschi, Valdezate, Oladipo, Di Guglielmo; Rieke, Giugliano, Greggi; Pilgrim, Viens, Corelli.

    LAZIO (4-3-1-2): Durante; Castiello, Baltrip-Reyes, D`Auria, Oliviero; Goldoni, Benoit, Monnecchi; Ashworth-Clifford; Visentin, Piemonte.

  • ORARIO ROMA-LAZIO FEMMINILE

    Il match tra Lazio e Roma femminile, valido per la sesta giornata di Serie A Women, è in programma per domenica 16 novembre con calcio d'inizio al 'Tre Fontane' fissato per le ore 15:30.

  • DOVE VEDERE ROMA-LAZIO FEMMINILE IN TV

    Roma-Lazio femminile sarà trasmessa da DAZN attraverso l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco e dispositivi come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. DAZN è attivabile anche su Amazon Prime Video dalla sezione 'Prime Channels'.

    Il match sarà visibile anche gratis e in chiaro dalla RAI sul canale Rai Sport, al canale 58 del digitale terrestre e 5057 di Sky.

  • ROMA-LAZIO FEMMINILE IN DIRETTA STREAMING

    Roma-Lazio femminile sarà visibile anche in diretta streaming. L'app di DAZN è disponibile per device portatili come tablet e smartphone; da browser basterà accedere al sito ufficiale inserendo le credenziali fornite in fase di registrazione del proprio account, per poi selezionare l'evento desiderato dal catalogo a disposizione.

    In alternativa, la gara sarà trasmessa anche da RaiPlay, registrandosi gratuitamente al sito web e scegliendo il canale RaiSport.

